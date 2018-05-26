《暴動之城》丹尼爾克雷格硬漢變奶爸

2018年05月26日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

赫蕾在片中充滿母愛收留許多孩子，更得照顧他們安危。（采昌提供）

因「007」系列走紅全球的性格男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在《暴動之城》飾演一個脾氣火爆的貧民區白人，本來與收留8名孩子的單親媽媽赫蕾貝莉（Halle Berry）互看不順眼，但在暴動期間幫助心急如焚的赫蕾，化身為全心保護小孩的廢柴大叔，恰巧女主角赫蕾是《007誰與爭鋒》中的前任「龐德女郎」，該片意外促成隔代「龐德」與「龐德女郎」的全新合作。

50歲丹尼爾克雷格10多年來已主演4部「007」電影，根據《綜藝》雜誌調查，丹尼爾以該系列第25部電影的2500萬美元（約7.5億台幣）片酬，贏過《紅色追緝令》的巨石強森（Dwayne Johnson）和《玩命關頭8》的馮迪索（Vin Diesel），登上「好萊塢新片片酬排行榜」冠軍，但他為力挺《暴動之城》的女導演，特地降價演出。

愛妻上月宣布懷孕

丹尼爾與愛妻瑞秋懷茲（Rachel Weisz）結婚7年，瑞秋終於在上月宣布懷孕，對照丹尼爾《暴動之城》的角色，更能透露出他的「慈父」潛力，片中他帶著孩子們一起玩樂，並在險象環生的混亂中，英勇保護這群孩子，時而嚴厲、時而溫柔的奶爸模樣，演來完全不費工夫，本片勢必成為他從影以來的最暖心作品。該片6月1日在台上映。

(中國時報)