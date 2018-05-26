《暴動之城》丹尼爾克雷格硬漢變奶爸

丹尼爾克雷格（右）和赫蕾貝莉必須在暴動中拚命保護孩子。（采昌提供）

友善列印
中國時報
報導
赫蕾在片中充滿母愛收留許多孩子，更得照顧他們安危。（采昌提供）

因「007」系列走紅全球的性格男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在《暴動之城》飾演一個脾氣火爆的貧民區白人，本來與收留8名孩子的單親媽媽赫蕾貝莉（Halle Berry）互看不順眼，但在暴動期間幫助心急如焚的赫蕾，化身為全心保護小孩的廢柴大叔，恰巧女主角赫蕾是《007誰與爭鋒》中的前任「龐德女郎」，該片意外促成隔代「龐德」與「龐德女郎」的全新合作。

50歲丹尼爾克雷格10多年來已主演4部「007」電影，根據《綜藝》雜誌調查，丹尼爾以該系列第25部電影的2500萬美元（約7.5億台幣）片酬，贏過《紅色追緝令》的巨石強森（Dwayne Johnson）和《玩命關頭8》的馮迪索（Vin Diesel），登上「好萊塢新片片酬排行榜」冠軍，但他為力挺《暴動之城》的女導演，特地降價演出。

愛妻上月宣布懷孕

丹尼爾與愛妻瑞秋懷茲（Rachel Weisz）結婚7年，瑞秋終於在上月宣布懷孕，對照丹尼爾《暴動之城》的角色，更能透露出他的「慈父」潛力，片中他帶著孩子們一起玩樂，並在險象環生的混亂中，英勇保護這群孩子，時而嚴厲、時而溫柔的奶爸模樣，演來完全不費工夫，本片勢必成為他從影以來的最暖心作品。該片6月1日在台上映。

(中國時報)

與台灣產地契作重現古法風味 《暴動之城》劇本寫好7年才開拍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。