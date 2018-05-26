2018年05月26日 04:10 中國時報 徐力剛 （新加坡傳真） 報導（新加坡傳真）

「新加坡國家美術館」由古蹟改建而成，建築充滿濃厚英式風情。（新加坡旅遊局提供）

National Kitchen by Violet Oon寬敞空間搭配大型水晶燈，宛如置身美國爵士時代。（徐力剛攝）

新加坡調酒節現場熱鬧非凡，震耳欲聾音樂聲與酒精交織獅城夜晚。（徐力剛攝）

teamLab常設展「畫畫水族館」，現場可彩繪動物圖樣並投射至屏幕海洋世界。（徐力剛提供）

餐點「特色三拼」叉燒、燒肉、排骨3種滋味一次滿足。（徐力剛攝）

飛機降落新加坡樟宜國際機場，南洋風撲面而來，星國身為亞洲經貿中心，運用特殊魔力吸引世界旅人駐足。多元種族薈萃，以迷人南洋美食、創新藝術科技，加上新加坡調酒節，拉開夜生活序幕。

乘車穿越市區，街邊大量綠色植栽，充滿設計感建築林立，宛如進入未來科幻都市。匯集華人、馬來人、印度裔及歐亞裔（混血）4大種族的新加坡，堪稱亞洲版民族大熔爐，想一探神祕獅城面紗，走一趟新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）便知。

美術館揭新加坡面紗

2015年開幕的國家美術館占地6萬4000平方公尺，由最高法院、市政廳古蹟改建而成，設計師以樹狀結構巧妙連結2棟建築，館內分為新加坡館、東南亞館2大展區，新加坡館特展「Siapa Nama Kamu？」（貴姓大名？），透過馬來語提問，反思多元種族聚集星國對自我定位；東南亞館則以南洋「蠟染」為主軸，運用綑綁技術與染色技巧創作藝術。

藝術科學博物館（ArtScience Museum）則攜手teamLab團隊，推出全新「未來世界」展區，規畫大自然、城市、公園、宇宙主題，結合科技與藝術創作打造光影互動空間，開啟奇幻旅程。旅客在「畫畫水族館」關卡，親自彩繪動物圖樣，透過機器投射至屏幕大海世界；在「光球管弦樂團」互動區，藉由觸碰不同顏色光球產生共鳴，耳邊傳來輕快音樂聲。

午間時段前往「National Kitchen by Violet Oon」，水晶燈高掛梁柱，梳著油頭服務員迎賓，彷彿回到1920年美國爵士時代，充滿紙醉金迷、前衛風格。特色餐點「Dry Laksa」加入大量辛香料調味，手工麵條搭配Laksa醬、椰奶、糖、鮮蝦拌炒，鹹辣甜多重風味在口中混合，令人食慾大開。

調酒節吸逾萬觀光客

想品嘗平價米其林小吃，不可錯過「了凡香港油雞飯麵」，人氣商品「特色三拼」可同時品嘗叉燒、燒肉、排骨絕美滋味；招牌料理「油雞」做工繁複，以八角、丁香、當歸與醬油制作滷汁，風味濃郁醇厚。

酒足飯飽後，喧鬧音樂聲畫破獅城夜晚，為期10天「新加坡調酒節」（Singapore Cocktail Festival）於維多利亞音樂廳前展開，拉開夜生活序幕。2017年調酒節吸引超過1萬5000名調酒愛好者蒞臨，除品嘗酒吧經典特調外，也提供DIY手作調酒體驗及手部彩繪課程，在微醺中打破國籍隔閡，創造星國專屬嘉年華。

(中國時報)