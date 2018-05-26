Manhattan嘗調酒輕醉一夜

2018年05月26日 04:10 中國時報 徐力剛 （新加坡傳真） 報導（新加坡傳真）

經典調酒「Gibson」（前）可搭配醃漬小物品嘗。（徐力剛攝）

Manhattan推薦調酒「NEW YORK SOUR」（前）、「THE SIGNATURE MANHATTAN」（後），吸引饕客慕名前來。（徐力剛攝）

想細細品味夜生活之美，酒精是最好催化劑，有人說：「每個來到酒吧的人都有自己故事。」而靜靜傾聽的調酒師以巧妙手藝，製作專屬調酒撫慰心靈。

連續2年摘下亞洲最佳50大酒吧首獎「Manhattan」，從店名可嗅出端倪，保留雞尾酒黃金時期風格，夾雜老紐約時代氣息，在調酒界多年屹立不搖。推薦酒款「NEW YORK SOUR」以波本酒為基底，加入檸檬、薰衣草與蛋白調和，最後以NEW YORK字樣點綴，酒體滑順豐美，宛如酒精版紅絲絨蛋糕。經典調酒「THE SIGNATURE MANHATTAN」混合白蘭地與苦艾酒製作，血液般闇紅酒體風味濃郁，尾韻帶有淡淡果香。

日式酒吧「Gibson」開業2年即獲選2018亞洲最佳50大酒吧NO.22殊榮。店內採普普風設計，調酒師Gento Torigata秉持日本職人精神，強調簡單、完美特性，精選在地食材入饌，打造調酒「Gibson」，建議搭配哇沙米、煙燻鵪鶉蛋和小洋蔥品嘗。

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(中國時報)