英皇室婚 車迷驚聲尖叫

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳大任 報導

威廉王子與凱特大婚時，開Aston Martin DB6 MK2 Volante敞篷跑車離開會場。（美聯社）

英國女王伊莉莎白二世坐Bentley STATE LIMOUSINE參加孫子哈利王子的婚禮。（CFP）

哈利王子開Jaguar E-TYPE Zero載梅根前往晚宴會場。（CFP）

ROLLS-ROYCE Phantom自1992年推出至今，在車界一直保有「全球最出色汽車」的美譽，圖為最新款EWB長軸版車型，售價135萬美元、約4070萬元台幣。（惟盛提供）

梅根與媽媽多莉亞拉格蘭是乘坐ROLLS-ROYCE Phantom IV前往婚禮會場。（CFP）

Aston Martin最新款DB11 Volante有V8及V12兩款引擎選擇，售價分別為1038、1280萬元起。（永三汽車提供）

英國哈利王子完成婚姻大事，他與妻子梅根的衣著、首飾備受關注，而英國名車ROLLS-ROYCE、Bentley、Jaguar、LAND ROVER、Aston Martin與皇室有著深厚交情，皇室婚禮自然少不了這些名車、骨董車的身影，讓車迷看得相當過癮。

梅根是坐著ROLLS-ROYCE為皇室打造的Phantom IV，與母親多莉亞拉格蘭開心前往婚禮會場；兩人頻頻向窗外群眾揮手致意；此車是車廠在1950至1956年間專為皇室和政府首長設計的車輛，一共生產18輛，至今在許多重要場合都可以看到它的身影；Phantom車系自1925年起即以「如魔毯般的駕乘體驗」為產品DNA，使用最好的材料、最好的工藝打造。

外觀骨董 骨子裡超科技

至於前往晚宴會場時，哈利王子選擇開敞篷跑車載梅根出發，兩人表情有如釋重負的歡樂感，車牌號碼「E190518」正是他們的婚禮日期；哈利開的Jaguar E-TYPE Zero和英國傳統的右駕規格不同，而是左駕車款，外觀是以Jaguar於1968年推出的E-TYPE敞篷跑車為樣本打造，但骨子裡卻是款科技十足的電動車，它可在5.5秒內從靜止加速到時速100公里，比起當年的E-TYPE還要快上1秒鐘。

女王伊莉莎白二世這次，則坐著心愛的Bentley STATE LIMOUSINE參加孫子哈利王子的婚禮，此車是當年為了紀念她登基50周年委由Bentley Mulliner客製化部門以Arnage為基礎訂製，車廠也誠意十足，依女王需求打造了一輛與一般Arnage完全不同的座車；主要考量就是為了要讓女王以優雅的儀態上下車，因此做得特別寬廣，車頂也特別加高，車門可以90度打開，能讓女王輕鬆地「走」出車外。

女王座車車門可90度打開

哈利與梅根大婚，也讓人想起當年威廉王子與凱特結婚時，開著Aston Martin DB6 MK2 Volante敞篷跑車離開會場，車尾還繫著五彩繽紛的氣球，此車車牌為「EBY 776J」，其實大有來頭，最早是伊莉莎白二世擁有，後來成為查爾斯王子21歲的生日禮物，過去亦經常被媒體拍到他載著戴安娜王妃出遊的畫面，此車見證英國皇室三代傳承。

(中國時報)