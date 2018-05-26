吳念軒 小鮮肉變貴公子

2018年05月26日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

吳念軒配戴Hublot經典融合系列Italia Independent腕表，千鳥格紋的表帶和表盤充滿時尚感，搭配附贈的太陽眼鏡，穿Ferragamo男裝。（JOJ PHOTO攝）

宇舶表與Berluti合作的Classic Fusion Berluti腕表，附贈Berluti手工皮革鞋盒，十分奢華。（Hublot提供）

宇舶表與Berluti合作的Classic Fusion Berluti Scritto聯名腕表，限量250只，97萬8000元。（Hublot提供）

宇舶表經典融合系列Italia Independent計時碼表，千鳥格紋的表盤和表帶十分時尚，46萬8000元。（Hublot提供）

宇舶表經典融合系列Italia Independent計時碼表皇金款，附贈太陽眼鏡，108萬9000元。（Hublot提供）

宇舶表與Berluti合作的Classic Fusion Berluti五日鍊陀飛輪腕表，全球限量20只。（Hublot提供）

吳念軒在TVBS《翻牆的記憶》中飾演頑皮小屁孩，打架鬧事，還會霸凌同學，簡直是個頭痛人物。不過一穿上Berluti男裝，配戴宇舶表，立刻搖身一變成為貴公子。

國中時期曾被霸凌

「我在國中時因為個性軟弱，缺乏主見，同學大概覺得好欺侮，經常霸凌我，逼得我在國三時轉學！」吳念軒道出這段痛苦的經歷，語氣雲淡風輕，甚至還開玩笑說：「可能是我那時候長得太醜了吧！」

如今在戲中飾演霸凌同學的小屁孩，揣摩霸凌者令人不舒服的說話語氣和嘴臉，還會利用身高的優勢威嚇別人，不由得讓他回想到當年的痛苦經歷，「現在的我已經沒有怨恨，換個角度來看，當年若沒有他們，我現在也不可能演得這麼好，對吧！」

狂笑練出6塊肌

吳念軒這回受邀進棚拍攝時尚專題，身穿上流仕紳愛牌Berluti男裝，搭配要價近50萬元的宇舶表與Berluti聯名表，更能襯托他的健美好身材。他得意地說：「鍛鍊腹肌最輕鬆的方法，就是笑，笑到肚子痛，就能練出6塊肌！」

除了宇舶表與Berluti聯名表，吳念軒也配戴一只宇舶表與義大利時尚名人Lapo Elkann合作的聯名表，表帶採用千鳥格紋的毛呢布料，並搭配該表附贈的太陽眼鏡，經典優雅又不減前衛時尚，展現不一樣的義式風情。

(中國時報)