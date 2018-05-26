MARC JACOBS秋冬 迷幻復古

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

MARC JACOBS粉色Pack Shot後背包，1萬7900元。（MARC JACOBS提供）

MARC JACOBS黑色Little Bigshot手提肩背包，1萬7900元。（MARC JACOBS提供）

設計師Marc Jacobs於2018秋冬系列，將承襲80年代的誇張肩線和高腰細節融入服裝設計中，整體戲劇化十足。（MARC JACOBS提供）

紐約設計師品牌MARC JACOBS，昨（25日）選於台北萬華剝皮寮歷史街區中，舉辦2018秋冬系列預覽，紫色燈光搭配懷舊木造建築，為本季的迷幻復古氛圍定調。

這個只為伸展台打造的系列，彰顯了設計師Marc Jacobs大膽前衛的時尚視野，極度戲劇化的誇張肩線、寬鬆輪廓和高腰下著，描繪出發生於80年代的主題背景。扎實的毛呢、綢緞，穿插奢華感十足的人造皮草、金屬皮革及人造寶石點綴，為來自男裝靈感的硬挺結構中，增添幾分高級訂製服般的貴族氣息。

紫紅、紅色、藍綠等閃耀著寶石光澤的飽和色調，被曾在設計師搖滾系列中出現的格紋布料和寬版腰帶打散，宛如花朵般綻放的領結、袖管，則是用立體抽象手法，向美國藝術家Tony Viramontes的畫作致敬。若再搭上平底穆勒鞋、尖頭牛津鞋及由Stephen Jones設計的黑色帽飾、Snapshot小包，衝突卻流暢地表達了設計師眼中熟悉且熱愛的美麗倩影。

(中國時報)