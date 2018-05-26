佳士得香港春拍 線上看如臨現場

皮包配件主打這只愛馬仕灰色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包，起拍價約225萬台幣。（佳士得提供）

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中國時報
香港傳真陶福媛
亞洲藝術區陳列奈良美智的畫作與草間彌生的南瓜雕塑品。（陶福媛攝）
這尊晚隋時期鎏金銅彌勒佛坐像與台灣淵源頗深，據悉藏家是台灣的知名企業家。（佳士得提供）
擠滿貴婦的皮包配件區，仍是愛馬仕皮包的天下。（陶福媛攝）
趙無極的畫作仍是矚目焦點，起拍價為2億6500萬台幣。（陶福媛攝）

佳士得香港春季拍賣會即起至30日登場，在香港會議展覽中心展出逾3000件拍品，總價逾20億港幣（約80億台幣），昨天一開展就吸引1500名藏家前往鑑賞，其中不乏台灣VIP，就算無暇親往現場。今年佳士得首創「網上預覽體驗」，只需上官網就能看到展場360度實境影像，點開拍品還可看到詳細介紹，並可透過網路競價，開拍賣會虛擬賣場之先河。

台灣藏家 最用功研讀

佳士得早在2011年就推出網路拍賣平台，透過價格較平民入門的拍品吸引新客，迄今已有超過3成的客源是來自網拍，其中又有3成的網路客人後來轉而踏入實體拍賣會。今年佳士得迎接網路世代，更首創「網上預覽體驗」，以360度攝影機拍下展場陳設，不必親臨現場，輕鬆上網就能欣賞到所有的拍品，對藏家來說是一大福音。

佳士得亞洲區總裁魏蔚指出，與其他地區的藏家比較起來，台灣藏家會預先做好功課，各方蒐集拍品資料，並認真研讀。以佳士得拍賣會印製的精美拍品目錄為例，早早就被台灣VIP藏家蒐取一空，並已鎖定目標，就等拍賣會下手。

趙無極畫作 屢創新高

今年春拍最精采的焦點拍品，仍是趙無極和吳冠中共13幅畫作。佳士得亞洲區副主席張丁元指出，趙無極的作品屢創新高，從2001年的100萬港幣，到去年以2億港幣成交，價格飛漲自然會讓交易熱絡，其次抽象畫雖難懂，但語彙是跨國界、跨文化的，也是近幾年抽象畫受歡迎的主因。

台灣有不少佛像藏家，一件晚隋時期鎏金銅彌勒佛坐像，藏家是台灣知名企業家，與台灣淵源頗深，另一只乾隆青花春耕圖抱月瓶，原為知名瓷器收藏家仇炎之的收藏，且有落款也是難得一見的稀世珍寶。

擠滿貴婦的皮件配件區，仍是愛馬仕皮包的天下。繼白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包創下近300萬港幣的歷史新高價後，今年會場出現一只愛馬仕灰色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包，雖未鑲鑽，但因顏色更討喜，起拍價60萬港幣（約225萬台幣）。

(中國時報)

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