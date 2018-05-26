Berluti色計 紳士陽剛

Berluti B Way 系列Complice黑色斜背包，4萬5500元。（Berluti提供）

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中國時報
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Berluti Nino XL Vitello Fiore皮革深褐色手拿包，7萬9000元。（Berluti提供）
Berluti Alessandro 0 Cut黑色皮鞋，10萬8000元。（Berluti提供）
Berluti Eclair Alessandro深褐色皮鞋，7萬2500元。（Berluti提供）
由品牌前任創意總監Haider Ackermann操刀的Berluti秋冬系列，以低調洗鍊的輪廓及內斂細節，演繹當代男人俐落簡約的奢華優雅。（陳張眾攝）

法國百年男性時尚品牌Berluti延續低調奢華的陽剛本質，已離職的前創意總監Haider Ackermann，繳出了任期間的最後畢業作，2018秋冬系列中，他更以無可挑剔的細節設計，展現當代男人俐落簡約的優雅風格。

顏色向來是打開Ackermann眼裡紳士形象的不二法門，霧粉色、劍橋綠等內斂祕方，則成了進入本季夢想世界的鑰匙。無縫設計的皮革外套、大衣，取材品牌標誌性的Alessandro鞋履，搭配水洗處理的燈心絨西裝、舒適的喀什米爾毛衣和科技尼龍布料外套，層次間表達了設計師心中穿戴者與服裝的親密情感。

而自其中延伸出的Off The Road和B-Way配件系列，則分別以取材機車騎士皮衣的菱格紋縫線和Scritto圖騰尼龍布料，摩登演繹極限精神。鞋履方面，修長的Eclair鞋楦及單塊皮革完成的0 Cut款式，完美自品牌精湛的皮革製鞋工藝歷史中創新。

(中國時報)

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