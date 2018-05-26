珠寶動物園 生動開趴

2018年05月26日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

蕭邦頂級珠寶Animal World系列蜂鳥耳環，2顆主石鑽石重 7.82克拉，2175萬6000元。（CHOPARD提供）

香奈兒的經典雄獅，是品牌的形象圖騰。（CHANEL提供）

蕭邦頂級珠寶Animal World系列黃金虎項鍊，4038萬8000元。（CHOPARD提供）

BOUCHERON頂級珠寶天馬鑽石手環，895萬元。（BOUCHERON提供）

DIOR的D-Murrine 紅黑玻璃愛心和小蜜蜂不對稱耳飾，1萬1000元。（DIOR提供）

SWAROVSKI的Lisabel蜜蜂戒指，7990元。（SWAROVSKI提供）

GUCCI的18K黃金蜜蜂愛心耳環，4萬8600元。（GUCCI提供）

MIKIMOTO的Lucky Motif系列蝴蝶Akoya珍珠18K粉紅金鑽石手鍊，3萬1000元。（MIKIMOTO提供）

卡地亞經典美洲豹胸針，530萬元。（CARTIER提供）

PANDORA春夏Shine系列鏤空蜂巢鋯石寬版戒指 ，6380元。（PANDORA提供）

寶格麗Serpenti系列頂級祖母綠鑽石與珊瑚耳環。（BVLGARI提供）

打造頂級珠寶，除採大克拉數的大顆鑽石、彩寶和彩鑽外，精緻的鑲嵌雕刻也是左右珠寶價值的關鍵，其中又以模仿動物、昆蟲外型最具代表性、工藝的難度也最高，今年春夏新登場珠寶從凶猛的虎、獅、狐等野獸，到可愛的蜜蜂、蝴蝶和金龜子，無所不包，猶如一座充滿歡樂、生意盎然的動物園。

凶猛野獸 栩栩如生

所謂「畫虎不成反類犬」，打造動物風格的珠寶也是如此，只要工藝技術不到位，或是藝術品味不到一定水準，打造出來的動物珠寶就會顯得匠氣，少了栩栩如生的趣味，對各家珠寶品牌來說是一大考驗。

珠寶品牌以動物打造經典作品的風氣，源自19世紀末時興法國的新藝術主義，當時流行師法自然，從大自然的鳥獸蟲魚尋找靈感，並透過精雕細琢的工藝技術詮釋自然之美。如卡地亞（CARTIER）的經典美洲豹珠寶、寶格麗（BVLGARI）的Serpenti靈蛇珠寶、香奈兒的雄獅珠寶，都是膾炙人口的代表作，成功將動物與品牌形象緊密結合。

蕭邦 (CHOPARD)今年春夏主打Animal World系列珠寶，將海龜、蝴蝶、老虎、蜂鳥等動物裝飾在項鍊、耳環、手鍊上，充滿童趣。BOUCHERON珠寶也擅長以動物詮釋珠寶之美，日前微風之夜展出天馬手環、雪狐項鍊和戒指等，野性十足。

昆蟲配件 充滿童趣

體積小、構造精緻的昆蟲，往往更能彰顯工藝之美。PANDORA春夏Shine系列飾品就以蜜蜂和蜂巢詮釋精緻工藝；SWAROVSKI也推出一系列蜜蜂和蝴蝶為題的水晶飾品，既嬌小又可愛。此外，DIOR新登場的D-Murrine虹彩玻璃也裝飾仿舊的金色蜜蜂，充滿復古風，MIKIMOTO的Lucky Motif蝴蝶手鍊，則以珍珠和鑽石打造，更添奢華品味。

(中國時報)