拒讓孩子變「罐頭」 實驗教育大噴發

2018年05月27日 04:09 中國時報 張潼 、 林志成 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台北市教育局去年9月替自學生舉辦一場「非學校型態實驗教育開學典禮」，由台北市影視音實驗教育機構、自學生擔綱表演，安排學生在青發處創新學習基地體驗自造者課程。（台北市教育局提供）

實驗教育三法通過後學生數、學校數量爆增

「實驗教育三法」通過不到3年，已出現「大噴發」。教育部統計，全台參與實驗教育人數104學年5000餘人，到106學年已衝破1.2萬人，成長135％；學校數量更從11所增至61所，且還不包括遍地開花的自學機構與團體（如台北市影視音實驗教育機構），顯示這股翻轉舊體制的教育新浪潮，已不再是非主流。

2014年實驗教育三法通過，各地非典型教育種子快速開花結果，接著立院去年底修法，拉高各縣市實驗教育學校上限比率，並開放設實驗大學。從數據看，就能理解為何立法者如此急迫替實驗教育修法鋪路。

學生人數3年衝破1.2萬

包括前民進黨主席施明德、台中市長林佳龍、前立委羅文嘉、中央社社長張瑞昌，還有流行音樂教父倪重華、藝人陶子、傅娟，都是讓孩子接受實驗教育的家長；政務委員唐鳳，14歲開始在家自學。同時，台灣也正有成千上萬家庭投身實驗教育。

實驗教育可分為學校型態、公辦民營及非學校型態（包括個人、團體、機構）。教育部統計，104學年全台參與各類型實驗教育學生數5331，105學年9369人，到106學年成長至1萬2544人。

其中，「學校型態」成長最快，104學年度全台8所、277人；105學年增至35所、2764人；106學年則提升到53所、5139人，學生數幾比前一年倍增。

「非學校型態」部分，近3學年人數從3697人成長至5518人；至於「公辦民營」則從3所、1357人，增加到9所、1887人。總體來說，學生數是以135％驚人幅度成長。

若以台北市看，光「非學校型態」部分，106學年有1681名學生，比105學年1247人成長35％。而「學校型態」部分，北市教育局更首創全台第一所新設「公辦公營」的和平實驗國小；同時，也將芳和國中轉型為全台首個公立實驗國中，補足「沒有實驗國中」的缺口。

北市積極推動「一條龍」

北市教育局長曾燦金說，預計3至5年內會成立實驗完全中學，完成國小、國中、高中「實驗教育一條龍」。

曾任北市實驗教育審查委員的施明德妻陳嘉君說，2個女兒都在家自學，但她其實不鼓勵這條路，只是面對罐頭式國民教育，才不得不「反叛」。

一手推動「北市影視音實驗教育機構」的倪重華坦言，聽到小孩說未來要念他創辦的學校時，內心掙扎，但幾經思考，決定放手尊重孩子決定。

教育部國教署組長武曉霞表示，正規教育中，特定教育理念不易進行，因此實驗教育是定位為正規教育的「研發部門」，若特定理念做得不錯，就可導入正規教育。

(中國時報)