俄羅斯、OPEC 商議增產！國內油價回跌 再等2周

產油國傳增產，國內油價樂觀預期下下周能跌0.3元。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
國際油品價格月比較趨勢圖

國際原油價近日一度直逼80美元，不過，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯傳出有意增加原油產量，國際油價也應聲跌。中油發言人黃仁弘表示，下周國內油價因此縮小漲幅，預估汽油每公升將漲0.3元，樂觀來看，隨著國際油價將進入區間震盪，兩周內很可能跌回75美元，屆時國內油價有機會回跌0.3元。

「80美元就是頂」，黃仁弘指出，國際油價持續飆漲，已觸及80美元，就會開始反壓，在近日微跌之後，空頭會把價格再喊低，而中油也樂見這樣的情況，希望油價未來走勢能趨於穩健。

漲幅縮小 跌拉跌拉區間震盪

他表示，依去（2017）年底22家評估公司報告，國際油價大多維持60至65美元區間，但遇到包括延長減產協定、世界需求增溫，以及政治情勢不確定等因素，導致大幅上漲，「未來增加產量會稍微緩一緩」。

接下來兩周油價，黃仁弘認為會是「跌、拉、跌、拉」的區間震盪，下一階段有機會跌到75美元。他解釋，以現在國際油價77.22美元估算，每1美元相當於影響國內油價0.2元，從77美元掉到75美元，等於約跌0.4元，算入油價平穩機制中油吸收25%，下下周樂觀預期汽油每公升能跌0.3元。也就是說，民眾下周不用搶著加油，之後或許會更便宜。

6月天然氣 最多再漲2.99%

此外，天然氣價格方面，雖然伴隨油價變動，但採計3個月平均計算，漲跌會落後反應。業界高層表示，以中油計價公式標準，3個月最多漲6%，5月份已漲2.99%，6月最多就再漲2.99%，每家每戶一個月影響約10元上下，「7月大概就停了」。如果連續3個月內漲幅要超過6%，就要報到氣價委員會。

對於天然氣漲價是否影響10月電價調整，台電發言人徐造華表示，距10月還有非常長的一段時間，天然氣起起伏伏，很難預測，到時候電價審議會將根據燃料價格做綜合評估，台電無法預估。

(中國時報)

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