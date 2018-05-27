搖滾教父 要用教育顛覆台灣足球「慘業」繼TMS之後 倪重華催生足球實驗學校

熱愛足球的倪重華說，背後是皇馬C羅的簽名球衣，「價值連城，哈哈哈！」（倪重華提供）

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中國時報
／台北報導

在北市文化局長任內說服柯文哲，設立全台唯一培育影視音幕後人才實驗機構的倪重華，又有驚人之舉。他打算比照西班牙模式催生首座足球學校，要以教育為核心推動足球產業，且將朝向與影音教育放在一起，讓運動與藝術融合。他說，計畫已獲北市教育局支持，盼最快能在今年9月上路。

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北市支持 運動融合藝術

2014年柯文哲入主北市府後，首波小內閣的大亮點，就是找來有搖滾教父稱號的倪重華掌文化局。儘管上任年餘就請辭，但他笑說「TMS台北市影視音實驗教育機構做出來了，想做的做完了，怎麼有遺憾」。

話雖如此，他對實驗教育的熱情，顯然沒因離開公部門消失。影視音部分，目前兼任MIT音樂科技學院基金會董事長的他，已與澳洲首屈一指的音樂學院「澳大利亞音樂學院」合作，將在7月針對青少年開設「數位系統化電子音樂工作坊」，儘管課程短，但概念與TMS相同，都在培育青少年音樂技術。

在音樂之外，目前倪重華著力最深的，就是與政府合作創辦足球學校。

技術總監 遠渡重洋挖人

「台灣沒有足球文化，但有足球觀眾，所以需要有人把兩個串在一起。」倪重華舉例，西班牙皇家足球協會的教育單位，有位教練Luis去非洲茅利塔尼亞發展足球；當地人口僅400萬，窮到只有2個破足球場，結果4年後在該教練穿針引線下建構出國家足球系統，讓茅利塔尼亞在世界足球排名從140幾名拉到80幾，「前2、3個禮拜，體育署就把這位教練找來了！」

倪重華說，目前想法希望能聘請Luis擔任國家足球技術總監，讓台灣能照西班牙足球模式做軟硬體規畫。

在此同時，倪重華也已將足球學校想法與北市教育局溝通。他說，已獲得市府支持，確定走實驗教育，主要希望能將既有學校轉型成足球學校，不然也可先在學校開實驗班。

創新思維 建構產業系統

「100個小孩踢球，有1個可能成為職業球員，其他99個能在產業做事」，因此他說，足球學校要教的就是產業所需的技術，包括培訓教練、裁判、防護員、俱樂部管理、賽事管理、傳播等人才。

倪重華說，既是實驗教育，人才培養當然得創新，因此過去運動員與藝術互不相容，他計畫在足球學校開設音樂課程，讓踢球的人也懂藝術，「如果我小時候有這種學校多好，可惜沒有，所以我來做」。

如今，倪重華2個就讀國中的兒子打算畢業後就讀TMS，「我剛聽到的時候很排斥啊！但兒子跟我一樣，早上一睜開眼就是聽音樂，耳濡目染有興趣，我想就讓兒子去做音樂也很好吧！」

(中國時報)

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