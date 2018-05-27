海量網路社群 自學時代來臨

2018年05月27日 04:09 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

即便是自稱「壞小孩」的北市前文化局長倪重華，談到當年把孩子放到實驗學校時，都坦承「教育改革很困難，畢竟當父母的，很容易複製自己的成長經驗」。這類心聲，確實是不少自學家庭的難題。也因此，一種讓自學家庭得以相互連結、經驗交換的「群學團體」也因應而生，有助引導自學新鮮人避免多走冤枉路。

當家長考慮讓孩子接受實驗教育時，首要難題，就是得先決定要走學校型態、非學校型態還是公辦民營。目前很夯的「自學」，就屬於非學校型態。

全教總理事長張旭政說，他個人認為，學校型態實驗教育還是比較好的學習模式，因為自學可能需面對「群性發展」問題，非學校型態機構或團體，則容易有「教學空間不足」的問題。

的確，過去選擇「自學」的家庭，除了生活圈或同儕不容易持續拓展，連帶學習對象與空間也相對有限。也因而讓「群學」平台如雨後春筍。

長年投身教改運動的羽白群學理事長鄭婉琪說，過去她要帶在家自學的兒子找玩伴，很容易因為雙方理念不同而不易結合；但隨網路社群時代來臨，對於有心想自主學習的人，只要有興趣想做任何事，或學習過程遭遇任何問題，幾乎都能快速在社群平台找到資訊與同伴，群學社群因而成形。

鄭婉琪說，像羽白群學這類的平台，就是透過培訓自學導師，分別就家庭自主學習、個人自主學習、社群自主學習及專業設計的自主學習面向，支撐自學家庭，也幫助自學者整合學習資源。

課程與資源的掌握，是不少自學者面臨的難題。因此，倪重華就以創辦北市影視音學校的經驗說，政府在實驗教育中該扮演的角色，就是要花更多資源培訓師資，並開發課綱；如果台灣找不到，就要肯花錢從國外取得，唯有如此，才能解決目前實驗教育最大的困境。

(中國時報)