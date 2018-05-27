施明德女兒 自學上史丹佛

2018年05月27日 04:09 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

在台灣民主進程扮演重要領袖的民進黨前主席施明德，與妻子陳嘉君對兩女兒的教育，猶如當年黨外運動一般：跳脫框架，充滿批判。如今，兩女兒施蜜娜、施笳，從小學3、4年級展開自學後，經施予「內閣級」的導師陣容與課程，10多年後，施蜜娜正在世界排名第三的帕森設計學院（Parsons）就讀，施笳在上月陸續錄取史丹佛大學、布朗大學與達特茅斯學院。

「坦白說，我不鼓勵在家自學這條路，但台灣教育對我們來說是一個很大的噩夢，至少，我們的親身經歷是如此。」曾是野百合學運決策成員的陳嘉君說，台灣教育不是教人勇敢，而是要乖乖守規矩；不指導孩子主動探索世界，充滿熱情活力，活得像個人，而是把人放進機器，施予罐頭教育以求符合規格，「然後畢業，滾蛋」。

陳嘉君說，尤其兩女兒念到小三、小四時，她發現學校傳授的歷史與社會教育，對台灣民主極度的不尊重、不理解，因此她與施明德選擇自力救濟成立「施塾」，讓兩女兒展開自學。

攤開「施塾」課程表，陳嘉君與施明德安排的課程，聘請建中國文老師呂榮華教中文；政論家姚立明教歐洲史與法學；金管會委員林忠正教經濟、陸軍司令胡鎮埔教國防安全與領導統御、媒體人陳文茜教近代史……。在生活中，除攀岩、騎馬、滑雪等，當有街頭運動，則會帶女兒到場關切社會議題。

當施明德夫婦邀政治等領域人士在家開會，即便議題涉及國家主權、兩岸難題，也會要女兒旁聽。「每一場會議或晚餐，都可能是他們人生當中重要的一堂課」，陳嘉君說。

陳嘉君坦言，確實有人質疑這樣的師資非常階級性，但早在她帶孩子回家時就思考過，既然決定離開學校課堂，那麼，就該找更值得的事情來學習，所以，才會找她與施明德的朋友到家幫忙授課。

「自學的困難跟人生的困難沒有兩樣，所以，『施塾』絕對不是在家快樂學習！」陳嘉君強調，成立「施塾」，是要幫助孩子尋找人是為何而活的答案，讓「教育與成功」切割掉，學會痛苦的承擔責任，進而產生個人對國家與社會責任的榮譽，而非只是追求享受。

曾任北市實驗教育審查委員的陳嘉君回憶說，她面試過一位高中自學申請生，問他為何自學，對方說因為早上爬不起來；問未來想做什麼，對方稱想考公務員，理由是最涼、最有保障。

陳嘉君說，「這位學生覺得人生就是考試，自學只是準備考試的策略，我在想，台灣的教育不就都是在製造這種人嗎？」遺憾的是，教育部明知問題百出，卻仍視而不見。

(中國時報)