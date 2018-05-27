實驗學校暴增 全教總憂失教育初衷

2018年05月27日 04:09 中國時報 張潼 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

實驗教育學生、學校數快速攀升，全國教師工會總聯合會理事長張旭政直言，現在台灣的實驗教育，以政策鼓勵「衝量」，恐會失去實驗教育真正的理念和精神，犧牲的是學生受教權，高雄寶山國小混齡實驗教育宣告失敗，就是明顯例子。他認為，回到實驗教育初衷，從民間自發性推動實驗教育，確保教師團隊擁有一致的教育理念，會是比較好的方式。

面對「以政策鼓勵衝量」質疑，教育部國教署組長武曉霞說，依照法令，各縣市同一教育階段的實驗教育學校不得超過15％，而且超過5％的部分，就要逐案審查，在這種狀況下，實驗教育學校不可能多。

但張旭政強調，針對原本可能被裁撤的小校，各縣市政府考慮一旦轉型成實驗學校，不但能獲得教育部補助，且法規放寬後可聘用代理教師，能減輕教師員額控管壓力，雙重誘因之下，就會選擇轉型。只是，這樣的轉型並非來自於擁有實驗教育理念，而是政策的鼓勵，無論課程內容、教師團隊的理念，搞不好都不清楚，恐損及學生受教權益。

不僅如此，現在實驗學校數量暴增，未見教育部提出評估成果的具體方式，高雄寶山國小直到辦不下去直接宣布混齡實驗教育「喊卡」，難保其他學校沒有這些問題；更甚者，即使是辦學優秀的實驗學校，教育部也沒有提出方式，讓體制內、體制外學校能相交流學習，整體而言對帶動教育進步沒有幫助，「那到底為了什麼要拚命衝實驗學校數量？」

武曉霞表示，實驗教育最重要的是要有特定教育理念，以「小規模、大彈性」發展，最好由下而上，教師、家長及社區民眾都有共識才推動，這類學校數量不會多。

縣市政府可以將一些小校停辦，然後轉型成實驗教育學校嗎？武曉霞說，小校要停辦或合併有一定程序，必須進行專案評估、召開公聽會、通過各縣市教審會的審查及獲得教育部通過，不是說停就停。

(中國時報)