蔡痛批在野黨 藍橘回應「有失總統高度」撕裂台灣 憑什麼要求團結

布吉納法索外長巴里（左）與大陸國務委員兼外交部長王毅共同簽署復交聯合公報後換文。（美聯社）

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中國時報
、李文輝／綜合報導

布吉納法索無預警與我斷交，蔡英文總統除批評大陸蠻橫打壓，也罕見用「請教」2字4問在野黨，質疑「為何不團結？」國民黨立委認為，民進黨兩岸關係處理不好卻推給在野黨，不是一個總統的高度；親民黨立委則說，蔡英文忽略在野黨也批評對岸封鎖台灣，只誇大在野黨盼政府調整兩岸政策，「偏聽不會讓人民團結」。

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布吉納法索24日才與我斷交，26日就在北京與大陸簽署聯合公報。布陸復交聯合公報由布國外長巴里與大陸國務委員兼外交部長王毅共同簽署，公報指出，布國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

斷交還要誇獎政府嗎

斷交事件引起朝野交鋒，蔡英文日前在致詞時罕見重話批評在野黨，直批「在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，讓全體國人同胞難以理解。」對此，國民黨主席吳敦義回應，國民黨沒有落井下石，但看到邦交國斷交，難道國民黨還要誇獎民進黨政府很厲害、「很了不起」嗎？這是不可能的事情。

只怪別人不檢討自己

吳敦義說，國民黨2年來被蔡政府清算與鬥爭，但對斷交一事仍抱持哀矜勿喜心態，希望民進黨政府既承擔國家責任，就應該好好努力打拚，讓兩岸和平穩定發展。

吳敦義指出，蔡作為總統在被宣布斷交後，不好好檢討自己哪些地方做得不夠周延、什麼原因造成不斷的斷交，居然還說這是大陸沒自信的表示，實在是很奇怪的邏輯。

國民黨團書記長李彥秀表示，執政黨不應把在野黨當工具，需要團結時就要求在野黨團結，不需要在野黨的時候可以窮盡一切手段追殺。她指出，不當黨產條例挑起政黨對立，年金改革挑起軍公教與非軍公教對立，一例一休挑起勞資對立，台大校長遴選挑起學術界與非學術界對立。「民進黨所有的做法都在撕裂台灣，現在卻要在野黨與他們團結在一起？」

偏聽不會讓人民團結

親民黨立委陳怡潔則說，蔡總統不該忽略在野黨同樣批評對岸封鎖台灣外交空間，無助兩岸關係及讓台灣民心背離的聲音，卻只誇大在野黨也希望政府調整兩岸政策的聲音，「偏聽不會讓人民團結，也不會讓在野黨支持政府的錯誤決策。」

她說，希望總統不要誤解在野黨的角色，在野黨不是烏鴉或喜鵲，而是啄木鳥，找出病根才能正確面對問題，提出解決之道。

(中國時報)

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