新聞透視－執政黨要真實面對外交處境

2018年05月27日 04:09 中國時報 季節

布吉納法索與我斷交，蔡英文總統把友邦主動求去，歸因為對岸打壓；把在野黨履行監督執政黨義務點出政策問題，講成不團結，充分顯示出民進黨沒有打算真實面對外交處境、真心解決問題，反而選擇繼續誤導民眾。

過去這段時間，蔡總統聲稱對岸的不安來自近期美國等與我方理念相近的國家，關係越來越近。王定宇也聲稱世界主流國家都支持我方參與WHA。然而回顧WHA現場，當主席宣布不將邀請我方成為觀察員的提案納入議程時，全場沉默沒人反對；主席宣布批准不納入時，更滿場掌聲。要說這樣叫做我方獲主流國家力挺，未免與現實脫節，大陸又何必感到不安？

雖然台海兩岸分治頭60年來，雙方確實常積極互挖邦交國，但過去馬英九擔任總統期間，外交休兵政策獲對岸友善回應，我方邦交國長期維繫，甚至甘比亞主動跟我方斷交後，大陸還不肯馬上與之建交。

因此蔡總統將本次斷交一味怪罪到大陸頭上，根本忽視現實，不用大陸挖，我方友邦就會基於各種經貿或政治利益考慮換邊站了。過往馬政府時代，儘管友邦同樣會想跳船，卻因為在承認九二共識下，讓對岸接受外交休兵，得以確保既有邦交國，如今新政府不承認九二共識，大陸也就不再將主動投奔的國家拒之千里之外。所以在野黨當然會對此批評執政黨。

民主國家的在野黨，責任是監督執政者，而不是對政府歌功頌德。如今新政府的新政策導致短期內連續斷交，已是既成事實，所以這樣的新政策當然有問題。如果在野黨還不能點出執政黨的政策不妥，講了都可以被扣上「嚴苛批評」、「不團結」的大帽子，那在野黨與立法院的存在意義何在？當拍手黨嗎?

如果政府不願面對外交真相，務實解決困境，一味自我感覺良好、並推諉卸責的話，我們的外交處境，只會越來越慘。

(中國時報)