抗伊波拉病毒 我捐100萬美元給WHO

蔡英文總統（右）昨接見「世衛行動團」成員，衛福部長陳時中（左）將一面簽滿參與人員姓名的旗幟送給總統。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
在蔡英文總統接見「世衛行動團」成員的場合中，轉任國安會祕書長的前任外交部長李大維（前排左）與請辭獲得慰留的現任外交部表吳釗燮（前排右）神色凝重。（姚志平攝）

蔡英文總統昨天接見「世衛行動團」，總統致詞時宣布，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此，她在這裡宣布「將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。」

總統昨天接見「世衛行動團」，衛福部長陳時中致贈行動團團旗給總統。總統說，世界衛生組織的祕書長，因為政治理由，把模範生排除在外，讓全球合作跟防疫衛生工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻醫療專業，這一點，要再一次表達遺憾跟嚴正抗議。

總統表示，不過事實已經證明，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強。在這次世界衛生大會當中，台灣不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

總統宣布捐出100萬美元給世界衛生組織，此話一出，遭外界質疑「進不去，就用買的」；總統隨後在臉書表示，這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。

衛福部長陳時中坦言，一到瑞士，就有團體來詢問捐錢意願，但基於人道和國際義務而捐，「4年前也捐過」；不過遭前衛生署長（現衛福部）葉金川批評民進黨根本是兩套標準。

葉金川表示，2009年我國首次以觀察員身分重返WHA，行前他想帶些「伴手禮」，有鑑於當時H1N1疫情爆發，他提出資助WHO約500萬美元物資的「想法」，卻遭在野的民進黨罵到臭頭，痛批國民黨又搞「金錢外交」，該事也因此無疾而終。葉金川說，同樣一件事，民進黨當時罵他，現在卻做相同的事情，難道不用為當初的謾罵道歉嗎？

(中國時報)

新聞透視－執政黨要真實面對外交… 兩岸不破冰 國際現實不會好

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