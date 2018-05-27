兩岸不破冰 國際現實不會好

2018年05月27日 04:09 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

本次世界衛生大會雖有不少友邦替台灣發聲，大會仍否決台灣以觀察員身份參與的提案，無法實質出席。藍委表示，台灣在國際發聲權越來越小，是政府的責任，民進黨政府面對外交壓力，除了調整兩岸政策，也必須重新檢視目前的國際環境，避免相同問題一再發生。

民進黨立委王定宇強調，本次WHA美、日等國替台灣發聲時，現場掌聲如雷。但有節目影片指出，WHA大會主席宣布否決台灣以觀察員身份列席會議的提案時，現場鴉雀無聲。

王定宇表示，帶著有色眼鏡的媒體，看到影片就會做不同解讀。當大會主席宣布否決台灣參與WHA的提案，現場沒人發聲，是對大陸無理的打壓動作無言以對，做沉默的抗議。對比美國、日本、紐西蘭及澳洲等國為台灣發言時現場的掌聲，可以清楚了解這只是媒體做不同的解讀。

國民黨團書記長李彥秀表示，過去國民黨主張的九二共識可以讓台灣在國際上有發展空間，如今民進黨政府改變過去立場，讓大陸改變政策，世界各國或組織也必須在兩岸關係上明確表達立場，當然會更不利中華民國在國際上發展，民進黨政府未來恐怕將面對更多的外交考驗。

國民黨立委柯志恩也說，我們當然希望國際上有更多聲音幫忙，但就算有這些聲音，也拿不到參加的門票，還是進不去，蔡英文政府應該認清國際現實，拿出實質外交策略，不是只有一味批判。

(中國時報)