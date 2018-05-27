賈德納提案 助我加入國際組織

美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納昨晚抵台，隨即晉見蔡英文總統，表達美方力挺台灣的立場。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與幕僚一行4人昨飛抵台灣，旋即與蔡英文總統會面。他除肯定蔡英文的領導力值得世界學習，更強調台灣對美國很重要，美國會持續支持台灣的國際參與，他會繼續提案聲援台灣。

賈德納表示在與蔡總統會晤時，他提到台灣的安全攸關美國的利益，美國的承諾不會變，美國會持續確保台灣參與國際組織，包括世界衛生大會，台灣可以對世界衛生貢獻很多。他也感謝蔡總統要捐款100萬美元給世界衛生組織對抗伊波拉病毒，這種領導力是世界要學習的。

賈德納說，美國在台協會新館的開幕展現美國對台灣的承諾，《台灣旅行法》通過後也希望更多美國高官來訪。他也提出台灣國際參與法案，獲跨黨派議員支持，美國會不斷在國際組織表達對台灣的支持。美國兩院的議員也都致函美國的航空公司，反對大陸要求更改我方名稱的訴求。

外交部則指出，美國國會迄今至少已有包括賈德納等3位聯邦參議員，及眾院外委會主席羅伊斯（Ed Royce）等11位聯邦眾議員，共14位國會議員公開聲援我方，外交部表達誠摯感謝之意。

賈德納與民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey），25日跨黨派推出《2018年台灣國際參與法》（Taiwan International Participation Act of 2018，TIPA）。法案規定，支持台灣參與適當的國際組織是美國的政策。

賈德納在聲明中強調，美國有義務強化台灣的國際地位，「這項跨黨派法案，將確保重要國際組織不會因為中國霸凌手段而對我們的盟友台灣視而不見。」

馬基在這份聲明中也提到，「台灣的參與應該要持續下去，我們對盟友及夥伴有更廣泛的責任，確保脅迫不會成為印太地區和其它地方的常態。」

(中國時報)

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