南市長選戰 藍綠鬩牆連環爆

2018年05月27日 04:09 中國時報 莊曜聰 、 李義 ╱綜合報導 ╱綜合報導

年底台南市長選戰，藍綠都面臨整合難題。前台聯立委許忠信26日宣布以無黨籍身分參選，許有前總統陳水扁支持，可能瓜分深綠選票；被視為泛藍的無黨籍台南市長擬參選人陳子敬，既不考慮與國民黨提名人高思博做二次民調，也不接受勸退，昨更成立大北門區後援會，宣示參選到底決心。

許轟所得支配不如離島

許忠信昨在記者會指出，南市在民進黨長期執政下發展有限，平均每人可支配所得還輸給澎湖、苗栗等離島或偏遠縣市，人口老化、外移問題嚴重，執政的民進黨不思進取，黨內還被派系把持，讓民眾非常失望，他也看不下去，2年多來聽取各界意見，決定以無黨籍身分參選，希望能改變現在的政治生態，並非外傳針對黃偉哲而來。

對於瓜分綠營選票的質疑，許忠信表示，自己主張台灣優先，將以專業能力提出市政規畫，要爭取更多認同台灣的中間選民。昨共同出席記者會的無黨籍市議員參選人蔡祐昌、馬杰睿、吳杰，3人都是從民進黨脫黨參選。

勇哥物語第116篇裡，勇弟問「阿扁支持許忠信參選台南市長嗎？」勇哥說，對凱校副校長許忠信的參選寄上最大祝福！論個人條件絕對是很好推銷的選舉商品，只是沒黨的奧援會很辛苦。

阿扁透過勇哥物語讚聲

去年9月在永康成立競選辦公室的陳子敬，昨選在他初任分局長的佳里，成立大北門區後援會，接下來將在新營及市區組成後援會，宣示參選到底決心，除地方人士，藍綠都有人到場相挺。

陳不願與國民黨比民調

陳子敬表示，國民黨公布初選民調結果並提名高思博參選後，在野整合聲音不斷，但整合方式有很多，除了民調外，也可以「小雞選母雞」，比比看誰才是在野勢力的人氣王，國民黨不要有大吃小心態，對於許忠信宣布參選，他也說「人越多越熱鬧」。

(中國時報)