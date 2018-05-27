侯帶小蝦米團隊 力抗大鯨魚

2018年05月27日 04:09 中國時報 譚宇哲 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜（右）26日上午出席2018足夢寶貝親子踢足球開幕式，與小朋友親切互動。侯不畏綠營找來大咖護駕，強調小蝦米將打敗大鯨魚。（葉書宏翻攝）

新北市長選情逐漸加溫，民進黨新北市長參選人蘇貞昌連日大打「總統牌」，找來蔡英文總統及前總統李登輝站台加持，國民黨新北市長參選人侯友宜對此回應說：「小蝦米的年輕競選團隊，永遠可以力抗大鯨魚的總統大咖團隊，有信心勝選！」

蘇貞昌26日與蔡英文總統聯袂出席在新莊區舉辦的屏東縣同鄉會代表大會，造勢意味濃厚，蔡英文更對在場屏東鄉親喊聲：「新北市長一定要是屏東人」、「蘇貞昌如果當選，必有重大建設，必有好的產業！」為屏東出身的蘇貞昌加持拉票。

侯友宜同日分別前往新北市板橋區、三重區出席行程，受訪時表示蘇貞昌請了總統，不論是小英總統或李前總統，「都是大咖，走的是總統級數路線」，自己的競選團隊就是一些年輕朋友，走的是「市民凡夫俗子路線，是小咖」，是和市井小民在一起的路線。

侯友宜說，自己好比小蝦米的團隊要對抗總統大鯨魚，皮要繃緊一點，要更認真跑、要更打拚全力以赴，盡自己最大能力，「帶著年輕的小蝦米團隊對抗總統大鯨魚團隊」。

媒體詢及為何日前未出席雲林同鄉會行程，是否避免與蘇貞昌同框？侯友宜則強調，雲林同鄉會舉辦多場活動，他常常參加，長期以來已經跟他們熟得不得了，他還有很多行程要跑，不管有沒有去，都心連心在一起，參選人行程各有規畫與自己的方向，他同鄉會的行程也不少、民間團體行程也很多，大家各自努力。

對於蔡英文表示如果蘇當選新北市長，新北必有重大建設與好的產業，侯辦發言人賴冠群質疑，市政建設本來就不分黨派，「請問蔡總統把新北市民當什麼？把國家建設當什麼？」呼籲蔡總統不要失去高度，「豈能等到蘇當選市長才給？現在就應該要把建設經費撥給新北市政府才對，否則就變成空頭支票」。

(中國時報)