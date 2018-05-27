姚強打台灣價值 呂質疑松機遷移

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中國時報
／台北報導

民進黨決定自提台北市長參選人，有意參選的立委姚文智及前副總統呂秀蓮昨天舉行政見發表會，選對會於會後展開參考性民調，28日選對會綜合評估後，開會確定人選；外界評估，姚文智出線機率大，但就看「誰敢去給呂秀蓮的脖子上掛鈴鐺」。

呂秀蓮會前受訪，被問到斷交問題時表示，台北市長柯文哲的國際經驗較不足，「他的中國經驗比我豐富，但國際經驗遠遠不足」。至於坊間指，若邦交斷光，就能以台灣名義締結外交；呂秀蓮表示，「這有點風涼話」，走到國外，哪個邦交國不稱我們台灣；斷交的朋友不容易再交回來，千萬不要再講風涼話，別忘了還有很多邦交國大使在台北。

兩人被問到，國民黨參選人丁守中表示，他的敵人只有柯文哲。呂秀蓮說，因為民進黨人選還沒出來，丁守中可能不易評論。姚文智說，丁守中是候選人在叫陣，有什麼好理會。

昨天政見發表時，姚文智表示，有人認為台灣價值是意識形態，汙衊談「台灣價值」是種綁架作為，但這些都錯了，因為有價值才有信念，有信念才會產生抉擇；台北市未來是個價值選擇，要成為首都格局，就要和縣市、中央合作，積極增取建設。

呂秀蓮則質疑姚文智的松山機場遷移政見，會讓防空識別區和領空等國安漏洞，並阻礙台北市國際化等疑慮。姚文智表示，北台灣的衛戌，可由新竹空軍基地來承擔。

柯文哲昨天被問到對民進黨這場政見發表會有何感想時，他表示，沒什麼評論，每個人按照自己喜歡的方式努力就好。

(中國時報)

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