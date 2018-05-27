北基宜串聯漏勾 謝立功唱獨腳戲

2018年05月27日 04:09 中國時報 李其樺 、 葉書宏 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

「我愛基隆，我反燃煤！」國民黨基隆市長參選人謝立功26日響應黨內全國青工會舉辦的「愛台不斷電，青年守護台灣」活動，在海洋廣場舉標語，表達反對興建深澳燃煤電廠訴求。尷尬的是，謝立功前1天發出採訪通知，稱「北北基宜縣市長參選人將首度同台」，共同宣示立場，結果北北宜參選人竟全缺席。謝事後稱，因直接轉傳青工會提供的資訊給媒體，卻漏與其他3人再次確認，感到很抱歉。

對此，青工會祕書長陳茂嘉表示，由於全國青工總會今年的幾場陳抗活動中，比較有行動力，為避免有心人士製造事端，因此決定由青工本身成員在場表達訴求。

謝立功競選辦公室25日發出採訪通知，稱「愛台不斷電，青年守護台灣」全台接力路跑活動，第1站重頭戲就在基隆，台北市長參選人丁守中、新北市長參選人侯友宜、宜蘭縣長參選人林姿妙會到場，形成「北北基宜」4位參選人首次合體，並一起演出行動劇。

未料昨天活動現場，卻只見謝立功與基隆市議員參選人，丁、侯、林3人全缺席。謝立功競選辦公室下午1時許才發出通知，稱3人因另行程，取消接棒會師活動。

但事實上，記者前晚分別致電侯友宜、丁守中競選辦公室詢問，2人幕僚均表示未排定此行程。

侯友宜表示，不管任何活動，有沒有參加都不重要，「反對深澳燃煤電廠的態度是永遠不會變的」。

(中國時報)