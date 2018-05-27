14大學喊漲 幅度2.5％至3.75％！反教育商品化聯盟 5／31將赴教育部抗議

2018年05月27日 04:09 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

近年調漲學雜費的大學統計表

教育部公布大學今年可申請的學雜費基本漲幅是2.5％，比例是自從2014年結束「學雜費凍漲期」以來，基本漲幅最高的一次，據反教育商品化聯盟調查，目前有14所大專院校計畫調漲學雜費，漲幅大多落在2.5％至3.75％之間，比例創5年新高；對此教育部回應，將成立學雜費審議小組，依法審查各所大學申請調漲學雜費，調漲結果將於6月下旬公布。

漲幅創5年新高

反教育商品化聯盟指出，去年因學費漲幅過低，幾乎沒有大專校院申請，也沒有學校送審通過，今年教育部允許每所學校最低調幅可調至2.5％，目前已有14所學校擬調漲學費。

有意調漲學雜費學校名單及漲幅分別為：台科大擬調漲3％、樹人醫專3％、北科大2.5％、亞洲大學3％、中興大學3％、文藻外語大學2.5％、輔大擬漲新生2.5％、仁德醫專2.5～3.75％、中原3.75％、醒吾科大3.75％、實踐1～3.75％、經國管理暨健康學院擬漲新生3.2％、世新2.5％、嘉南藥理大學3.5％。

6月底公布結果

由於5月31日是各校向教育部送審調漲學雜費的最後一天，主張「成本增加、財務缺口不應是漲學費藉口」、「勿拿濫用提升教學品質爛理由交換漲學費」，反教育商品化聯盟將發動號召各校學生，在當天前往教育部，一同呼籲教育部嚴守把關，並撤回14校不合理的漲學費請求。

教育部高教司副司長朱俊彰說，去年沒有大學調漲學雜費，今年各校則依學雜費調整公式，在一般狀況下，大學基本可調漲2.5％，若有助學等措施則最多可調漲3.75％，截至25日止，尚無學校送件；依照往例，各校都會在最後一至兩天截止日前，才會收到各校的申請資料，教育部將成立審議公開程序小組依法審查，並於6月下旬公布結果。

(中國時報)