校長轟凍漲如賤賣高教

2018年05月27日 04:09 中國時報 李侑珊 、 林欣儀 、 譚宇哲 、 賴佑維 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

國內多所大學有意調漲學費，漲幅約落在2.5％至3.75％之間，引發社會高度關注，中原大學校長張光正表示，台灣高教日漸失去競爭力，凍漲學費的結果，只是賤賣高等教育；台科大教務長劉添華則強調，校方調漲學費的邏輯，秉持取之於學生，用之於學生，收入將使用在校內軟硬體及教學設備。

張光正表示，校方已召開過會議，討論過擬調漲的學費比例為3.6％；由於過去大學調漲學費，就引發部分學生反彈，台灣高等教育愈來愈沒有競爭力，凍漲學費宛如賤賣高教，好比將百貨公司商品，當作地攤貨販售，調漲學費並無爭議。

台科大教務長劉添華則說，依照教育部規定，大學部師生比例將從40：1調降為35：1，研究所師生比則將從20：1調降至15：1，未來全校將增聘百名教師，另外因應基本工資調漲，因此決定調漲3％、每學期約730元的學雜費。所增加的經費收入，將用在改善學生工讀金、修繕圖書館、整修運動場場地及廁所，改善教室的視聽設備、投影機以及無線麥克風。

國立中興大學主祕陳德 指出，興大14年來首度決定調漲學費，以3％比例計算，每年約多收取近1700萬元，校方已三度與學生溝通，承諾該款項一定「專款專用」於學生需求事務。

私立輔仁大學擬針對107學年度大一入學新生調漲2.5％學雜費，引發學生反彈。輔大表示，調漲學雜費是反映學校人事成本增加及少子化衝擊，校方會尊重教育部最後決定，若確定調漲，校方也會在招生時充分說明，相關說明及會議紀錄等均會在學校網站揭露。

私立文藻外語大學校務會議正式通過調漲2.5％學費，校長周守民說，當天師生代表等一致無異議通過，贊成及反對票數為51比0，學生站起來鼓掌肯定學校做法，「我眼淚差點掉出來」。因2006年以來學費凍漲，但萬物齊漲，加上學校新建大樓，年度結餘無法達到校務目標才調漲。

(中國時報)