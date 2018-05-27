學者建議以科系區分學費

2018年05月27日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台科大、北科大、輔仁大學及中原大學等多所公私立大學即將在本周向教育部申請調漲學費，恐再度引發爭議，但學者認為，是否調漲學費，在國內已宛如意識形態之爭，最後只剩下支持與反對兩種極端的立場，建議教育部作為應更有彈性，甚至可以比照南韓，收取與調整學費不以學校為單位，而是以科系來區分收取學費，可讓大學學費機制趨於公平。

輔大社會系教授戴伯芬表示，教育部今年推出高教深耕計畫，不少公立大學嘆言所獲經費比例比過去少，但公立大學大多擁有較多校地，硬體設備需要維護，政府補助縮減，導致硬體設備的投資都變得更加艱辛，因此考量調漲學費，增加校務收入，也無可厚非；至於私立大學，則是6至7成的經費都來自於學費，更仰賴學費。

由於過去幾次學費調漲，總是引發爭議，戴伯芬認為，大學調漲學費與否，已淪於意識形態之爭，調漲學費跟漲電價，最後結果相當，但台灣的大學學費收費偏低，這是不爭的事實。調漲學費對貧困家庭造成沉重的壓力，對於社經地位高的家庭來說，影響則不大。

戴伯芬建議教育部，面對大學調漲學費的問題，做法可以更彈性，可參考英國的經驗，以獎學金來補助學費高低差額，南韓則是大學收費不以公私立畫分，而是以科系來區分學費高低，可解決社會觀感的問題。

(中國時報)