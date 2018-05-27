要求聘管 台大生月底提訴願

台大校園內外掛滿許多布條力挺。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

由於台大懸缺校長已久，造成學生權益重大損失，一群台大學生表示，月底將向行政院提出訴願，要求教育部聘任管中閔為台大校長。

一名具有律師資格的台大國發所博士生指出，5月4日教育部發出不予核備的公文，5月7日台大收到公文，因為訴願有30天之內的期限，所以算起來6月6日是最後期限，他們可能月底就會提出訴願。

這位學生表示，台大懸缺校長已久，現在已經出現很多問題。例如沒有正式校長，很難爭取經費和國外合作，最重要的是也嚴重傷害台大的產學合作機會，「按照決算情況，台大每年150億經費，產學合作占了4成，也就是60、70億元；如果少了這些經費，勢必傷害學生權益，尤其是理工科的學生。」

這位學生表示，他們按照大法官469號解釋（公務員怠忽職務而致使特定人的自由或權利遭受損害），以及大法官684號解釋（維護大學自治的原則）提出訴願。

其中大法官684號解釋的背景是，2004年有學生貼挺扁海報，學校說不能貼，學生就打行政訴訟，最後還釋憲，「如果連這樣都可以打行政訴訟，那麼台大懸缺校長已久，使得學校經費可能是10億、20億的減少，當然更傷害台大學生的權益！」

這位學生還出示訴願書，上面寫的原行政處分機關是教育部，受理訴願機關是行政院，而針對的行政處分書，就是台大5月7日收到的2018年5月4日台教人（二）字第1070028618號函文。

至於訴願請求事項，第一，是「原處分撤銷」，第二，是「原處分機關應作成聘任管中閔教授為國立台灣大學校長之行政處分」。

(中國時報)

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