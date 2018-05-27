台大重啟遴選 像沒離婚就再婚

2018年05月27日 04:09 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

近日教育部回函台大，要求台大迅即重啟遴選，台大校長遴選已陷入僵局。昨日在一場台大遴選案的法律剖析座談會上，有政法學者表示，法律問題根本沒釐清就要重啟遴選，就像「還沒離婚就再結婚」；也有教授表示，教育部認定台大「違反正當行政程序」，但問遍法律界也不知具體違了什麼法；至於台大當然可以提起訴願和行政訴訟，「否則這個國家寫那麼多大法官解釋，不就形同具文？」

社團法人台灣行政法學會昨日舉行「台大校長遴選案之法律問題剖析」座談會。政大法律系副教授廖元豪認為，依照《大學法》第9條，遴選校長的實質決定者是遴委會，教育部只是行禮如儀；在中華民國法律體系，多的是這種「委員會決議之後，以機關名義對外決定」的分工模式。

廖元豪也指出，教育部5月4日給台大的函，引用2005年《大學法》第9條修法理由「公立大學主要經費來自政府，政府不能推卸監督責任」，卻刻意掐頭去尾，未提這段話下文緊接著談到「遴選委員會其餘委員以教育部遴派代表和學者專家為主，讓遴委會免於封閉」。

中興大學法律系教授李惠宗說，法治國家要求國家機關或任何行使公權力者「把事情做對」，這是程序法的問題，台大遴選過程確有瑕疵。但他也提到教育部5月4日給台大的函文從頭到尾都沒有駁回兩字，未提到這是個行政處分或管教授不再有參選資格，可能有經過「高手」指導，他認為蔡明興董事長退出遴委會就好了。

台大政治系教授陳淳文說，台灣另一個重要價值是法治，民主可以多元，但法律是應用科學，如果每個法條都可以任人解釋，那還叫法治嗎？

陳淳文說，要把法律問題釐清，才能重啟遴選。假設台大年底又選出一位校長，但是管中閔到時打官司勝利，台大校長不就鬧雙包？「離婚沒成，你怎麼再結婚？」

成大法律系教授蔡志方認為，教育部發聘書給國立大學校長是屬於「行政契約」，而教育部要求台大重啟遴選這件事情本身就是行政處分，不是行政院說了算。

東吳大學副校長兼法學院講座教授董保城說，教育部說台大「違反正當行政程序」，他問遍法官和法界人士，沒人聽得懂。今天台大當然有權提起訴願和行政訴訟，否則這個國家寫那麼多大法官解釋，所謂制度性保障和大學自治權利，不是形同具文？

(中國時報)