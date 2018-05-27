學者轟 攬不到5＋2科技人才

2018年05月27日 04:10 中國時報 邱琮皓 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

為解決產業勞動技術缺工、缺才「雙缺」問題，行政院長賴清德昨出席「馬來西亞僑台商攬才博覽會」時表示，「新經濟移民法」草案，順利的話希望在立法院下會期提出。不過，學者、外籍白領卻打臉，認為能發揮延攬人才的成效有限。

根據勞委會公布去年外國專業人員概況統計，去年底外國專業人員有效聘僱許可3萬928人次雖微幅減少，來台從事「專門性或技術性工作」人數卻連3年增加，比例從56.26％提高至59.15％，顯示延攬人才見成效。

挨批只留住服務業人才

不過統計顯示，外籍白領主要選擇的工作還是以教育業最高占24.01％，其次為製造業占20.01％，第三為批發及零售業有18.44％，而專業、科技及技術服務業為13.03％。

台大國家發展所副教授辛炳隆說，留才、攬才政策想要吸引的是「頂尖人才」，但會留在台灣的畢業僑外生未必是頂尖學歷、或未必是台灣急缺的理工科系，跟原本預期的延攬優秀人才有落差。

辛炳隆強調，台灣當前要走的是產業升級，需要的是「5+2」科技產業人才，但現在延攬外國人才卻集中在教育業、服務業，「這樣只對個別企業有幫助，但對台灣產業發展不見得有多大貢獻」。且台灣環境已失去吸引力，對一流人才來說台灣已不是他們首選，延攬到的外籍白領未必能對台灣產業加分。

外籍白領坦言非前3志願

一名美籍從事半導體工作的博士級主管則不諱言地說：「台灣半導體領域的高端技術對國際人才還有吸引力，但其他急需轉型的科技產業，除非有更大的誘因，已經不是外籍白領的前3志願。」

另一名在台工作2年，電子零組件業的美籍工程師也坦言，台灣除了對外國人較友善、生活環境舒適，在整體產業、重點技術發展等已經失去光環，恐怕無法吸引高端的外籍白領來台。

社福移民 衝擊長照人力

而針對「新經濟移民法」也放寬外籍勞工或社福（看護工作）移民條件，也引來業者憂心。

一位勞力仲介業者就表示，政府讓外交陷入冏境，現在找不到外勞來源國輸出外勞，只好將腦筋動到已經在台灣的外勞，但業者擔心永久居留證拿到後，這些外籍勞工或社福移民等同台灣人，屆時他們也可以賣菜、開美容院，沒人會再繼續當看護工了，台灣長照問題恐怕將受到嚴重衝擊。

(中國時報)