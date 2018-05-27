新南向僑外生增 攏咧工讀啦

2018年05月27日 04:10 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

外國專業人員來自新南向18個國家者計9050人次，占全體外國專業人員之29.3％，但據勞動部統計，「在台工讀」的新南向18個國家學生其實更踴躍，3年來已成長43.15％，特別是來自越南的成長最明顯，2017年較2016年翻倍成長。

勞動部統計，去年總計有1萬7473名外國留學生、僑生、華裔學生工讀生在台工作，與2015年的1萬2206人相比，明顯成長，其中以來自馬來西亞的比率最高39.38％、其次為越南21.97％，第三為香港7.86％，特別的是去年來自越南的外國留學生、僑生、華裔學生工讀生比率較前一年大幅增加，從1996人增長至3839人，比例更從2016年占整體的15.09％成長至去年的21.97％。

值得注意的是，來自於新加坡的外籍生連三年減少，從2015年的39人、一路降至去年的27人；據了解，這與來自新加坡的外籍生人數減少有關。

一名來自於越南的外籍生表示，台灣的大學對留學生招生非常友善，不僅在學費、生活費等都有提供優惠減免，而且各系所對於外籍生的在台生活都有很多輔導措施，就連要在台灣找工讀工作，學校都會有合作單位，「找打工很方便」。

勞動部去年底統計，來自新南向18個國家的外國專業人員總計9050人次，國籍別以馬來西亞籍占34.6％最多，其次為印度籍占16.8％，菲律賓籍占15.9％居第三；勞動部指出，主因是近年馬國畢業僑外生留台工作人數增加，帶動比例成長。

這些來自新南向18個國家的外籍白領多從事專門性或技術性工作，在這領域中再以國籍別來看，來自馬來西亞最多，有2826人，第二名則是來自於印度，也有1169人，第三則是菲律賓，有1003人。

(中國時報)