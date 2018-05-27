南山秀泰攜手 影城進駐樹林

2018年05月27日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市政府推動「樹林樹新路招商案」，整合國有與民間土地1.05公頃，吸引南山人壽投資30億元取得50年地上權，與秀泰影城合力打造「秀泰生活樹林店」，不僅創造上千個在地就業機會，也成為樹林首間超大型複合式娛樂消費商城。新北市長朱立倫26日出席開幕剪綵時表示，要從秀泰影城開始，翻轉樹林城市地位，打造樹林成為新北商業新據點。

秀泰生活樹林店26日盛大開幕，現場政商雲集，市長朱立倫、國有財產署長曾國基、副議長陳文治、秀泰集團董事廖治德、南山人壽總經理許妙靜及市議員羅文崇、李倩萍等人齊聚，在活力舞集太鼓團熱情擊鼓演出下，共同為影城剪綵慶賀。

許妙靜說，南山人壽2014年參與新北市公有土地招商，歷經3年土木開發，去年10月完工後交由秀泰集團營運，是一棟地下1層、地上14層北歐森林系建築，結合影院、書局、零售、美食及親子育樂的大型複合式商城，要給樹林、新莊及板橋民眾最豐富的生活休閒娛樂空間。

朱立倫致詞表示，樹林區位處新北都會邊際，人口逾18萬，但缺乏生活、娛樂、文化與消費大型商業設施，新北市府為提升樹林城市地位，特地整合國有土地及民間桃園農田水利會共1.05公頃土地，畫出一塊完整街區招商，成功吸引南山人壽及秀泰影城等集團入駐，這也是繼2016年林口三井Outlet、2017年板橋凱撒大飯店，第3個國市有土地與民間合作開發成功案例。

市議員參選人葉元之不忘替板橋居民爭取福利，他說秀泰生活樹林店開幕，提供樹林居民99元電影票優惠，但秀泰樹林店跟板橋溪崑僅一街之隔，可說是共同生活圈，他呼籲秀泰應考量對板橋居民的敦親睦鄰，讓板橋人也能共享票價優惠。

(中國時報)