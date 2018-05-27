川加碼習殺價 中興重罰13億美元解禁

圖為2015年，大陸國家主席習近平在美國微軟園區參觀ZTE製造、使用視窗系統的產品。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
美陸領導人討價還價敲定對陸「中興通訊」罰款13億美元等條件，換取美給予中興一線生機。美總統川普25日在馬里蘭州美國海軍學院向畢業生演說時，意氣風發侃侃而談。（美聯社）

美國與大陸當局已就如何處置陸電信設備商中興通訊（ZTE）達成協議。ZTE將更換管理階層、改選董事會、支付13億美元（約台幣391億元）罰款，並接受美方派員進駐、監督其遵守美國法規，以換取美撤銷ZTE不得採購美關鍵零組件的7年禁令。這將讓ZTE獲得起死回生契機，同時也有助於陸美兩造進一步推動後續貿易談判。

美國總統川普同日也向福斯新聞披露，大陸國家主席習近平日前致電詢問，是否有辦法讓ZTE恢復營運，他則反問習近平打算怎麼做，而習近平回答說，有意讓ZTE支付5億美元罰款，並更換管理階層、改選董事會。川普則進一步要求ZTE接受安全監控、向美企業採購高比例的零組件，並把罰款加碼到15億美元。雙方對此討價還價、你來我往，最終敲定對ZTE罰13億美元。

習開價5億 川喊15億

川普也指出，習近平與他通電話時透露，若美方持續拒絕售予ZTE零組件，陸方將會有數萬人失業，且其中許多喪失的工作機會來自他的家鄉。

川炮轟前朝 任ZTE坐大

川普稱，ZTE案顯示，在陸方與其公司牴觸美國法規時，他會採取嚴厲應對作為。他並推文炮轟前總統歐巴馬的政府任由ZTE在美活躍壯大，卻沒有做好相關安全查核，「而我先讓ZTE關掉，然後讓它擔保接受高度安全監管後重開，它將改選管理階層與董事會，且須購買美國零組件，更要付13億美元罰款。」

換管理階層 改選董事會

美方將允許中興與包括高通公司在內的美國企業繼續做生意。高通曾是中興最重要的關鍵零組件供應商。陸方此前已明確告知美方，解除對中興的懲罰，雙方才能繼續貿易談判。而美方若不解除對中興的禁令，在大陸營運的美國公司可能會遭受報復。

ZTE為陸第二大電信設備商，去年剛向美國德州聯邦法院認罪，坦承違反美國對伊朗與北韓的制裁措施、違法出售美國貨品與技術給伊朗與北韓。中興並為此支付了8.9億美元（約台幣261.88億元）罰金與和解金。

然而，中興雖依和解協議解雇4名資深員工，卻未確實履行另項協議條件，對其他35名員工採取扣減津貼、獎金與申誡等紀律懲處。對此，美商務部上月下令禁止美國企業，出售通訊設備零組件給ZTE，禁令長達7年。

(中國時報)

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