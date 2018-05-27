讓步求活路 學者認為短空長多

2018年05月27日 04:10 中國時報 藍孝威 ／湖北報導 ／湖北報導

大陸國家主席習近平和美國總統川普經電話協商後，雙方達成共識，中興公司將被罰款13億美元，換取美國商務部解除銷售禁令。大陸學者盛九元表示，中興事件是陸美貿易協商的一部分，短期內看似大陸讓步較多，事實上「短空長多」，接受目前的條件，有助於大陸經濟的長遠發展需要。

上海社會科學院台灣研究中心執行主任盛九元表示，陸美達成不打貿易戰的共識，過程中必然雙方互有妥協，誰占的優勢多必然擁有較多的籌碼。目前大陸對美出口順差確實很大，美方明顯占據優勢地位。

大陸知名政論類微信公眾號「牛彈琴」文章分析，美國最後開出的懲罰條件相當苛刻，但中興最終逃過一劫。用一些業內人士的話說，如果沒有大陸投入大量資源進行交涉，中興是必死無疑；在過去幾輪陸美貿易磋商中，在陸方的嚴正交涉下，促使美方態度改變。

文章稱，上次陸美在華盛頓磋商後發表的聯合聲明，沒有提到中興，也沒有提到停戰，外界一度很意外，但從事後的發展來看，如果沒有猜錯的話，美國同意解除對中興的封殺、陸美貿易戰停戰，正是副總理劉鶴美國之行磋商的兩大成果。

文章稱，最終美方開出13億美元罰款，其中10億是真罰，3億是保證金。「對中興來說，這是一個屈辱但卻不得不接受的條件。如果拒絕，意味著公司徹底停擺。中興2017年全年收入為1000多億元人民幣（合170億美元），停擺6周以來已損失20多億美元。用10億美元罰款換一條活路，中興多少還算是幸運的。」

盛九元表示，在陸美的貿易談判中，大陸必須考量對未來經貿造成的影響，從大局著眼，有些決定短空長多，雖然短期內看似讓步較多，但長遠來看，能解決陸美貿易問題，為大陸的經濟發展創造更好的條件。

(中國時報)