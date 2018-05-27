新聞透視－政策陷矛盾 川普商人思維勝出

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中國時報

美國對中興制裁案，鬧得沸沸揚揚，主因在中興通訊是大陸雄心勃勃的《中國製造2025》戰略主力公司之一，美國鷹派人物為了遏制大陸這一產業政策，把本案拉高至國安層次，但適值美陸貿易談判重大時刻，中興案看來要以一種類似交易的形式收尾，彰顯了川普總統的商人思維又凌駕於一切。

中興是繼華為之後大陸第二大電訊設備製造商，兩家公司也是大陸最具技術創新能力企業。在大陸政府支持下，中興與華為正攜手發展5G行動通訊技術，而美國政府亦將5G視為重要競爭領域，因此美方制裁中興，咸信是打擊陸方5G通訊發展的策略一環。

更重要的是，中興與華為都是《中國製造2025》計畫的主力公司。該戰略是大陸國家主席習近平對國家現代化願景的核心，寄望藉此讓大陸登上全球技術創新大國。但在美方眼裡，這擺明是要挑戰美國科技霸主地位，所以最近川普對陸發起貿易戰，鷹派白宮國家貿易委員會主席納瓦洛即主張趁機遏制陸方這一戰略。

然而另一方面，美國對陸貿易談判，目標是削減巨額貿易逆差，與上述國安戰略考量有矛盾之處。據信正是因此，近來川普對中興案的態度顯得游移，但結果與大陸國家主席習近平談妥包括13億美元罰款的解決方案，顯示川普終究是商人出身，交易取向，利益至上。

號稱全球最大電信設備製造商的華為，上月亦傳出因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。華為的市場規模在中興之上，影響範圍更大，美國政府的調查會否讓華為陷入與中興類似的困境，也成了全球業界關注焦點。如今中興案解套，可能會為華為設下一道防火牆，令市場鬆一大口氣。

最近美陸貿易談判過程中，陸方一直希望美方能夠解除1989年起對其實施的高科技出口限制。不過據傳，五角大廈官員對此堅決反對。想要成功縮減美陸貿易逆差，開放對陸高科技產品出口將大有幫助，但又會幫助大陸推進美國鷹派最為忌憚的《中國製造2025》戰略，顧此就會失彼，這便是美方政策的矛盾所在。

(中國時報)

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