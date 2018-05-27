ZTE死裡逃生 兩黨議員罵翻

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中國時報
／綜合報導

美國商務部25日將美陸達成的放ZTE一馬協議告知國會議員，引發在野的民主黨與執政的共和黨兩黨國會議員群起撻伐，紛紛指責川普總統屈服於陸方壓力、戲劇性地退縮，讓ZTE得以死裡逃生，恐「使中國再度偉大」。

白宮發言人澄清協議是由商務部主導，並強調「我們須確保ZTE對違反美國制裁一事負起責任，並付出龐大代價，以保障美國的安全和國內工作機會。」然而，這些說法未能平息國會山莊對ZTE協議的反對聲浪。

共和黨對陸強硬派聯邦參議員魯比歐推文表示，該協議只對ZTE與中國大陸有利，他並稱陸方毫不留情地擠壓美國企業，還利用電信公司偵監、竊取美方資訊，民眾期望這種情況能有改變，「國會現在必須有所行動」。

聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默更指這項協議，將使「中國再度偉大」，並敦促兩黨國會議員合力阻止。他的聲明強調：「光是罰款和變換董事會成員，並不足以保護美國的經濟或國家安全。且這對於習近平主席是重大勝利，而對川普總統則是戲劇性的退卻。」

民主黨參議員范賀倫則表示，ZTE對美國國家安全構成威脅，而協議卻完全沒有考量到這個事實，「要是川普總統不把國家安全擺在比中國就業機會更重要的地位，國會將發起跨黨派杯葛行動加以阻止。」

美國會24日剛通過7170億美元的2019財年《國防授權法案》，明文禁止美政府機構採購陸方生產的通訊與監控設備。據「美國之音」指出，中興、華為兩大通訊設備生產商、海能達通信設備公司、杭州海康威視數字技術、浙江大華科技等監控設備生產商等，都在《國防授權法案》禁止名單上。

(中國時報)

新聞透視－政策陷矛盾 川普商人… 美禁購監控設備 海康威視喊冤

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