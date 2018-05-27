為了川金 文在寅閃會金正恩

青瓦台提供南韓總統文在寅（右）在板門店休戰村北韓一側與北韓領導人金正恩舉行峰會，熱情擁抱。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓總統文在寅為搶救一波三折的「川金會」，上周匆匆趕赴美國會晤美國總統川普後，26日突然又在南北韓邊界板門店北韓一側的「統一閣」會晤北韓領導人金正恩，這也是文金兩人繼上月27日上演和解大戲碼後，時隔不到1個月二度會晤。

據南韓聯合通信社報導，文金2人在26日當地時間下午3-5時（台灣時間26日下午2-4時）於統一閣會談，討論了如何履行427《板門店宣言》及美朝峰會事宜。青瓦台發言人尹永燦表示，兩位元首坦誠而深入地交換意見，文在寅預計27日早上10時召開記者會，公布峰會會談內容。

韓方擔心成最大輸家

兩人會談行程事前並未對外公開，南韓方面僅有國家情報院院長徐薰、北韓方面僅有勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲陪同出席。文在寅抵達統一閣時，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正親自迎接。

金正恩與川普的峰會一變再變，讓居中協調的文在寅備感壓力。金正恩日前訪陸，會晤大陸國家主席習近平，隨即對金川會的立場與態度突然轉向，外界忍不住質疑川金會可能生變。文在寅不敢掉以輕心，趕赴美國與川普商議。但他於24日凌晨神情愉悅地返抵國門，才不到24小時，川普就宣布取消川金會，讓文在寅成為了最大輸家。

四角關係都在耍手段

文在寅既擔心金正恩琵琶別抱，改與北京跳探戈；也擔心川普「嫌棄」他對北韓影響力不如習近平，進而影響川普對他的信賴與信心。因此文在寅想方設法要讓金正恩能夠回心轉意。所幸金正恩也很給面子答應會面，這點至少透露文在寅頗得金正恩信賴。

誠如川普所言，大家（暗指他、金正恩、習近平、文在寅）都在耍手段，相形之下，文在寅誠實中間人的形象最鮮明，其他人則屬精於算計的「撲克高手」，虛張聲勢、七實三虛、隨時改變戰術。美國與北韓相互欺騙，但文在寅作為一個中間人，首要原則是講誠信，也才能被川金兩人認真當回事。

(中國時報)

川普又改口　會面可能不只1天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。