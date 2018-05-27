為了川金 文在寅閃會金正恩

2018年05月27日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅為搶救一波三折的「川金會」，上周匆匆趕赴美國會晤美國總統川普後，26日突然又在南北韓邊界板門店北韓一側的「統一閣」會晤北韓領導人金正恩，這也是文金兩人繼上月27日上演和解大戲碼後，時隔不到1個月二度會晤。

據南韓聯合通信社報導，文金2人在26日當地時間下午3-5時（台灣時間26日下午2-4時）於統一閣會談，討論了如何履行427《板門店宣言》及美朝峰會事宜。青瓦台發言人尹永燦表示，兩位元首坦誠而深入地交換意見，文在寅預計27日早上10時召開記者會，公布峰會會談內容。

韓方擔心成最大輸家

兩人會談行程事前並未對外公開，南韓方面僅有國家情報院院長徐薰、北韓方面僅有勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲陪同出席。文在寅抵達統一閣時，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正親自迎接。

金正恩與川普的峰會一變再變，讓居中協調的文在寅備感壓力。金正恩日前訪陸，會晤大陸國家主席習近平，隨即對金川會的立場與態度突然轉向，外界忍不住質疑川金會可能生變。文在寅不敢掉以輕心，趕赴美國與川普商議。但他於24日凌晨神情愉悅地返抵國門，才不到24小時，川普就宣布取消川金會，讓文在寅成為了最大輸家。

四角關係都在耍手段

文在寅既擔心金正恩琵琶別抱，改與北京跳探戈；也擔心川普「嫌棄」他對北韓影響力不如習近平，進而影響川普對他的信賴與信心。因此文在寅想方設法要讓金正恩能夠回心轉意。所幸金正恩也很給面子答應會面，這點至少透露文在寅頗得金正恩信賴。

誠如川普所言，大家（暗指他、金正恩、習近平、文在寅）都在耍手段，相形之下，文在寅誠實中間人的形象最鮮明，其他人則屬精於算計的「撲克高手」，虛張聲勢、七實三虛、隨時改變戰術。美國與北韓相互欺騙，但文在寅作為一個中間人，首要原則是講誠信，也才能被川金兩人認真當回事。

(中國時報)