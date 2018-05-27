川普又改口　會面可能不只1天

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中國時報
／綜合報導

「川金會」一波三折、一變再變，到底開不開？就在大家認為破局後，美國總統川普25日又改口，推文稱與北韓領導人金正恩的峰會仍可能開得成，且可能維持原定6月12日在新加坡登場。他甚至還說，若有必要，川金會可延長，不會只開1天。

白宮稍後也重申，川金會若如期登場，美方會準備好。發言人桑德斯說：「若峰會6月12日舉行，我們會準備好，7月12日舉行我們也會準備好。」

美國國防部長馬提斯在國防部回應記者提問時，也稱「可能會有關於川金峰會的好消息」。據美媒報導，白宮與國務院派出的30人先遣部隊，仍計畫於27日出發前往新加坡，為川金會安排後勤事宜，屆時就看朝方人員是否也報到，與美方進行會商。

南韓總統府發言人金宜謙26日發表聲明表示，美朝對話機會尚未完全消失，並且重新燃起，實在幸運，韓方謹慎關注事件發展。

川普24日公開他寫給金正恩的「分手信」，宣布取消下個月的川金會。但不到24小時，又稱讚北韓外交部願意談的言論有建設性，所以川金會還是有可能。他不僅親口證實雙方已經再次展開對話，甚至可能就按照原定日期召開。他說：「若（川金會）最終開得成，可能仍按原計畫於6月12日在新加坡舉行。若有必要，峰會可能進一步延長。」

他說：「我們會再跟他們討論，他們非常希望可以談，我們也很希望進行，我們靜觀其變。」

被問及北韓反覆不定，是否在耍手段時，川普也直言，大家都在「耍手段」（playing games）。

川普朝令夕改，外界見怪不怪，而北韓也放軟姿態，表達願意談的立場，且力捧川普，讓川普大推平壤說法揪感心（warm），並透露團隊正與北韓進行「極富成效的對話」。

(中國時報)

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