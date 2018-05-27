愛爾蘭解禁墮胎公投 7成贊成

2018年05月27日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲天主教國家愛爾蘭25日舉行公投，決定是否廢止嚴格禁止墮胎的《憲法》第八修正案。26日開票，初步結果顯示公投案「壓倒性」過關，未來有墮胎需求的女性，不需要再冒險到海外進行「快閃墮胎」。

本次公投共吸引近350萬選民投票，許多僑居海外的民眾也專程為此返國，投票率介於60％至70％。出口民調顯示，支持放寬墮胎限制的選民約占70％。而40個選區中過半的計票結果顯示，有67％的選民支持廢除憲法對墮胎的限制。

接下來，政府將於年底前完成立法，允許婦女在生命受到威脅、胎兒畸形影響存活以及緊急醫療狀況下墮胎，甚至可於懷孕首12周內無條件墮胎。

支持鬆綁限制的愛爾蘭總理瓦拉德卡形容，本次公投是一場「沉默革命」、「創造了歷史」。這也是墮胎相關議題的第6次公投。

愛爾蘭有8成民眾信仰天主教，現行墮胎法規也是歐洲最嚴。1983年公投通過的《憲法》第八修正案規定，未出世的胎兒和母親享有同等生命權，2013年才略微放寬規定，允許孕婦在生命受威脅的情況下墮胎。一旦違法墮胎，接受或提供手術者最重可判14年徒刑。

支持廢止修正案的民眾主張，該法案不僅無法遏阻墮胎，還會迫使有需求的孕婦前往海外接受人工流產。據統計，修正案通過後的35年來，共有超過17萬名婦女到海外進行人工流產，多數都前往英國；有些婦女甚至自行冒險使用走私藥物，或尋求密醫協助。反對墮胎的教會與保守組織則認為，修正案拯救了無數條生命。

愛爾蘭社會受天主教影響，原本十分保守，但現正快速轉變。1995年，愛爾蘭才以些微差距通過離婚合法化，2015年透過公投，成為全球首個同性婚姻合法化國家，去年更誕生首位公開出櫃的同志總理。目前全球約有20國禁止墮胎，包括馬爾他、多明尼加、埃及、菲律賓等，還有許多國家實施嚴格限制，如南韓規定，只有遭強暴或亂倫懷孕，或母親生命受到威脅，方可合法墮胎。

(中國時報)