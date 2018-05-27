愛爾蘭解禁墮胎公投 7成贊成

一名愛爾蘭女性26日在都柏林街頭獻上鮮花，哀悼受到法規限制、無法墮胎而死亡的31歲的印度裔牙醫哈拉帕納瓦（Savita Halappanavar）。2012年，哈拉帕納瓦懷孕17周時出現流產徵兆，但醫生以「胎兒心臟尚在跳動」為由，拒絕替她進行人工流產，最後引發敗血症與器官衰竭過世。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

歐洲天主教國家愛爾蘭25日舉行公投，決定是否廢止嚴格禁止墮胎的《憲法》第八修正案。26日開票，初步結果顯示公投案「壓倒性」過關，未來有墮胎需求的女性，不需要再冒險到海外進行「快閃墮胎」。

本次公投共吸引近350萬選民投票，許多僑居海外的民眾也專程為此返國，投票率介於60％至70％。出口民調顯示，支持放寬墮胎限制的選民約占70％。而40個選區中過半的計票結果顯示，有67％的選民支持廢除憲法對墮胎的限制。

接下來，政府將於年底前完成立法，允許婦女在生命受到威脅、胎兒畸形影響存活以及緊急醫療狀況下墮胎，甚至可於懷孕首12周內無條件墮胎。

支持鬆綁限制的愛爾蘭總理瓦拉德卡形容，本次公投是一場「沉默革命」、「創造了歷史」。這也是墮胎相關議題的第6次公投。

愛爾蘭有8成民眾信仰天主教，現行墮胎法規也是歐洲最嚴。1983年公投通過的《憲法》第八修正案規定，未出世的胎兒和母親享有同等生命權，2013年才略微放寬規定，允許孕婦在生命受威脅的情況下墮胎。一旦違法墮胎，接受或提供手術者最重可判14年徒刑。

支持廢止修正案的民眾主張，該法案不僅無法遏阻墮胎，還會迫使有需求的孕婦前往海外接受人工流產。據統計，修正案通過後的35年來，共有超過17萬名婦女到海外進行人工流產，多數都前往英國；有些婦女甚至自行冒險使用走私藥物，或尋求密醫協助。反對墮胎的教會與保守組織則認為，修正案拯救了無數條生命。

愛爾蘭社會受天主教影響，原本十分保守，但現正快速轉變。1995年，愛爾蘭才以些微差距通過離婚合法化，2015年透過公投，成為全球首個同性婚姻合法化國家，去年更誕生首位公開出櫃的同志總理。目前全球約有20國禁止墮胎，包括馬爾他、多明尼加、埃及、菲律賓等，還有許多國家實施嚴格限制，如南韓規定，只有遭強暴或亂倫懷孕，或母親生命受到威脅，方可合法墮胎。

(中國時報)

川普又改口　會面可能不只1天 台青訪京滬廈新創基地 超震撼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。