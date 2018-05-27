台青訪京滬廈新創基地 超震撼

2018年05月27日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

「大陸真的不一樣了！」中華世紀文教發展協會理事長吳建國率台青一行十餘人，上周拜訪京滬廈創新創業基地，體會大陸「大眾創業、萬眾創新」脈動，參訪北京中關村創業大街後，對於大陸創業產業鏈的完整配套，印象深刻，對基於「惠台31條」延伸出「廈門惠台60條」的積極落實，充分感受到率先「同台灣同胞分享發展機遇」的熱情。

昨早返台的吳建國受訪指出，此行是應大陸國台辦交流局長黃文濤邀請，拜會國台辦、廈門市台辦及上海台協，參訪當地創業園區。看到北京在整個創業產業鏈上完整的配套，表示「很震撼」，遠超過想像。

「每天都有成功的案例發生，每天也都有新的億萬富翁誕生。」吳建國強調，這已不是神話，乃是事實。他說過去自己曾在加州矽谷工作，但此行看到中關村的創業大街絲毫不輸矽谷。尤其，「一站式服務」從最初創意發想、草創階段的第一桶金到申辦營業執造正式設立公司，都提供創業者非常便利的環境。就以申辦營業執照來說，只要所需的材料備妥，馬上就核發電子營業執照，效率之高，非台灣能比擬。

吳建國表示，在拜會國台辦時，黃文濤特別提及「惠台31條」外界有很多評論，但該措施正確的解釋與精神，應是給予台灣同胞「同城待遇」。因大陸各省分、城市都有差別，同城待遇意即台灣人到大陸生活、創業等都與該城市居民擁有相同待遇。

他表示，惠台31條其實很多項目早在2013年兩岸簽署的「服貿協議」裡就已涵蓋，無奈爆發太陽花學運才擱置至今，黃文濤坦言這是台灣民眾損失。

此行訪團成員黃楚宸本身是台灣網購創業者，未來想至廈門發展電商事業。他指出，過去參加類似交流活動，都是當地因政策需要而推出項目，並鼓吹台灣中小企業與創業者投資，再由省委市領導出面背書給予方便，但通常這樣的投資項目成效不大。而此行是從基礎上探討赴陸創業該如何著手。

(中國時報)