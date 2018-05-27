廈門台青公寓 首批10人入住

2018年05月27日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

隨著「惠台31條」出台，大陸各城市配套細部措施逐步落實。福建省廈門市思明區台灣青年公寓暨思明台胞驛站前埔西聯誼點，25日掛牌成立，首批台灣青年同時簽約入住台青公寓。

離台灣近又有經濟特區發展優勢的廈門，多年來聚集台商在地發展，是惠台政策重中之重。思明區設立台青公寓和台胞驛站前埔西聯誼點，設立四位一體，以政策諮詢輔導、行政事務辦理、居住租賃服務及主題聯誼活動的台灣青年服務系統，為台青提供精細化服務和聯誼平台。

廈門台青公寓是針對進駐思明區台青創業就業基地內就業、創業的18到45歲台灣青年，一經申請入住滿3個月且符合申報租房補貼條件，即可經基地營運機構或用人單位確認後，向思明區台辦申請租房補貼。資訊發布後，首批有10名台青入住。

簽約台青之一、畢業於台北科技大學的余曜州表示，他1年前來廈門，與幾位大陸青年成立一家文化傳媒企業，共同打拚。聽說思明區台青公寓對來廈創業台青有很多優待，趕緊過來了解情況，發現這裡環境好，生活設施齊全，還時常邀請入住年輕人參與各種活動，於是欣然用法人身分提出申請。

中新網報導，在「惠台31條」綱領之下，廈門市於今年4月率先推出「惠台60條」政策，為台胞在廈門學習、創業、就業、生活提供與廈門居民同等待遇，促進台企深耕發展。昨日掛牌儀式，廈門市、區台辦、市台商協會和思明區委、區政府等部門官員及台胞代表等共同見證。

(中國時報)