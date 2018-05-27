人類殘虐 大象永遠不會忘記

2018年05月27日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

肯亞知名大象保育專家達芙妮．謝德里克1977年創辦大象孤兒院，今年4月因癌症過世，享年83歲。（資料照片）

非法盜獵象牙求暴利，是大象生存的最大危機之一。（美聯社）

大象是群居動物，情感豐富、智商高、記憶力也佳，但卻逃不了成為人類奴隸的宿命。（美聯社）

電影《大象的眼淚》，母象蘿西被象鉤鞭打，一鞭一血痕，讓牠學會兩腳站立、跪坐、躺臥、甚至倒立。動物的眼淚與辛酸，掩蓋在華麗的馬戲團舞台以及觀眾的喝采聲之下。其實大象和人類一樣會因喜或悲而落淚，但不知是幸還不幸，大象記憶力遠超過人類，在商人殘酷的訓練下，擁有的幾乎都是痛苦的記憶。

大象演出一直是馬戲團的重頭戲，而美國真的有一個以大象為主角的知名馬戲團──玲玲馬戲團，該馬戲團在1882年引進第一隻亞洲象，帶給觀眾無數的歡樂，但歡樂背後，卻是動物眼淚織就的悲歌。為了讓大象乖乖就範，馴獸師不斷地揮鞭或用象鉤戳刺大象，在鐵的紀律和血的教訓下，大象豈能無淚？

近年來，保育團體揭發馬戲團虐待動物的事實，引發社會撻伐，玲玲馬戲團抵不過輿論，宣布取消大象演出，已有200多年歷史的大象表演在2017年5月正式走入歷史，並將退役大象送至佛州的大象保育中心。

玲玲馬戲團 折磨大象200年

除了馬戲團，騎大象這個在東南亞普遍的觀光活動，背後也存在著讓人難以想像的酷刑。在大象3-6歲時，馴獸師就會狠心地硬把小象帶離母象，把牠關在一個窄小的籠子裡，用繩子與鐵鎖捆綁固定住小象的四肢，讓牠難以動彈。接下來，馴獸師會不斷地對小象施以精神和肉體上的折磨，殘忍地用特製的象鉤（Bullhooks）刺戳小象，讓小象挨餓，甚至不讓小象睡覺，所有的訓練必須由痛來承受。而大象每載一次人，頸椎就會被傷害一次，直到牠傷重到無法載人為止，才能「除役」。許多熬不過的小象在訓練中夭折，而撐過去的，終其一生成為人類的奴隸，以及取悅遊客的「玩物」，陪遊客照相、讓遊客騎乘、互踢足球逗觀眾開心、甚至在象鼻裡插著畫筆作畫，讓遊客見證大象不輸人類的靈性。

為了載遊客 滿身尖鉤鐵鍊

象牙奇貨可居，也讓大象躲不過人類毒手的厄運。據估計，非法的象牙貿易額每年高達100億美元。聯合國雖在1990年通過華盛頓公約（CITES）全面禁止象牙貿易，阻止非洲象被大規模殺戮，但象牙的鉅額利潤讓盜獵禁令形同虛設。

非法盜獵者 生存最大天敵

大象是陸地上最大的哺乳動物，除了獅子偶爾可以和年幼或生病的大象一搏之外，大象幾乎沒有天敵。若一生平安無事，可活到50-70歲，甚至80歲。但牠們身軀過於龐大，遇到盜獵者根本無從閃躲。據統計，非洲象數量在2007年到2014年間，因非法盜獵象牙、棲息地減少等因素減了3成，平均每15分鐘便有一頭象遭殺害，非法盜獵是最大殺手。

據調查，90%以上的非法象牙來自於最近3年因長牙而遭屠殺的非洲象，而非舊庫存。主要的市場需求來自亞洲，尤其是大陸與日本。大陸市場的象牙價格從2010年每公斤750美元，漲到2014年的2100美元，足足翻了3倍。直到2017年，才在國際輿論的壓力下宣布2018年1月1日起關閉合法的象牙買賣市場和加工中心。

然而這能拯救非洲象嗎？深諳大象困境的專家悲觀地認為，象牙買賣將從合法轉向地下，只要民眾對於象牙的需求不減，對於象牙作為炫耀身分地位的觀念不變，那麼取締只會讓象牙變得更有吸引力，非洲象的命運仍是陰霾重重。

(中國時報)