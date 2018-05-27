肯亞孤兒象 把保育員當媽咪

2018年05月27日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

非洲肯亞知名大象保育專家達芙妮．謝德里克（Daphne Sheldrick）在4月12日因癌症過世，享壽83歲。她生前特別研究了適合幼象飲用的配方奶粉，幫助了許多失怙的孤兒象，更將大象孤兒院辦成了在世界上極具影響力的動物保育組織，40多年來共拯救了超過近千隻可憐的孤兒象。在這個獨一無二的孤兒院裡，既充滿著自然的野性，也瀰漫萌到爆表的療癒力。

訓練獨立 重回大自然懷抱

大象孤兒院的全名是大衛．謝德里克野生動物基金（David Sheldrick Wildlife Trust），1977年成立於肯亞首都奈洛比，收留因各種原因成為孤兒的小象們。盜獵、象牙買賣、棲息地大幅減少等問題愈來愈嚴重，影響所及大象孤兒有增無減，於是達芙妮繼承夫婿大衛的遺志，成立了大象孤兒院。動物有靈性，尤其是大象，不僅智商高，情感也很豐富，又高度社會化，影響所及，母象很難接納不是自己的孩子。因此大象孤兒院獲悉哪裡有小象淪為孤兒後，就會前去營救，送回孤兒院生活，經孤兒院工作人員悉心照料和生活指導，等小象慢慢學會獨立生活的能力，再放歸野外，重回大自然懷抱。

2016年9月17日，僅6個月大的小象馬麗卡（Malika）徘徊在一頭倒下的大象身邊。遊客通知奈洛比國家公園，醫療隊趕到時，發現倒下的是一頭母象，應該是馬麗卡的媽媽，巨大的身軀癱在地上，馬麗卡緊緊守在母親身邊，困惑又無助。醫療隊研判大象媽媽應該救不活了，準備把馬麗卡帶走。這時馬麗卡用鼻子緊緊抓住母親，母女之情讓人動容。獸醫沒辦法，給象媽媽注射藥劑進行安樂死，然後也給馬麗卡打了鎮靜劑，才順利把牠帶上飛機。

心靈受創 不吃不睡送小命

其實大象的感情不限於自己同類，也非常依戀照顧牠的人。小象艾莎3周大時被送到孤兒院，重新感受到愛，漸漸走出喪母之慟，並與養護人達芙妮建立深厚感情。有次達芙妮因為要參加女兒在南非的婚禮，離開肯亞幾日，沒想到艾莎難過地不吃不睡，等達芙妮趕回孤兒院，艾莎已過世，前後不過4天的時間。達芙妮自此改變了孤兒院的運作模式，每一隻小象不再由一個人照顧，而是大家輪流上陣，這樣小象才不會只認一個人是媽媽。另外工作人員也會逼小象和同類培養感情與關係。

達芙妮表示，大象和人類有諸多共通點，例如牠們若遭到人類攻擊，失去了家庭，心靈上會受到重創，猶如創傷後壓力症候群（PTSD）患者，亟需安撫。所以這些孤兒象剛到孤兒院的時候，內心充滿敵意與恐懼，也感到無助和痛苦，甚至會整夜做噩夢，無法入睡，管理員必須整晚陪伴。關愛這些孤象，不僅要從物質上協助，也要從心靈上安撫創傷。管理員每天餵奶、陪玩、介紹牠們認識其他同伴，小象會用象鼻對工作人員送上深深一吻，或是用身軀在他們身邊蹭來蹭去，表達牠們的感情與感激，萌樣讓人看了既感動又折服。

沒有騎乘 不迎合遊客喜好

達芙妮主持的大象孤兒院有別於斯里蘭卡與泰國的大象孤兒院，堅持大象至上理念，所以不迎合遊客喜好，沒有騎乘、沒有大象表演，管理員更不會拿著象鉤教訓不乖的小象。每天只開放上午11點供遊客與認養者參觀1小時，遊客可遠遠看著牠們玩耍、打滾，其他時間謝絕打擾。小象在這裡有規律的生活，白天成群結隊到奈洛比國家公園適應野外生活，包括如何與其他小象共處，學會使用象鼻等。約3-4歲有野外求生本事，便完全回歸自然。

(中國時報)