人不需象牙 別讓消費成屠刀

2018年05月27日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人到東南亞旅遊，多半不會錯過騎大象或觀看大象表演，看著大象用筆畫出一幅幅美麗的畫作，大家莫不感到嘖嘖稱奇，訝異於大象高智商的表現。看著龐大的象體做著倒立、疊羅漢等高難度動作，忍不住拍手叫好，深感不虛此行。但是我們自以為的親近與愛心，其實背後都是傷害，都是一種剝奪。

看過去年在網上熱播的泰國視頻《黑象》嗎？在沒有任何宣傳的情況下，吸引5000萬人落淚。「原來我騎過的大象，看過的表演，是這麼被訓練出來的，對不起，我以前真的不知道。」

《黑象》作者深入泰國清邁腹地，為大家揭露了大象旅遊業背後的黑暗真相。100年前，泰國有估計30萬頭野生大象，截至2017年，只剩不到1500隻。而大多被人工馴養的大象，都被用在旅遊業，訓練的過程非常殘忍和痛苦。

所幸在良心觀光趨勢下，類似「大象自然公園」的庇護所紛紛成立，象夫可以繼續保有工作，照顧大象也養活自己。在這裡，大象解脫鎖鏈、重返自由，不用再做人類的奴隸，而遊客的角色也變成大象的服務者，幫大象洗澡取代了騎乘大象，有愛心的遊客紛紛慕名而來，到這裡擔任大象志工，認為這才是難忘的經歷。

除了騎大象、觀看大象表演，人類對象牙製品的需求也導致大象大量死於非法盜獵。用象牙製成的產品，例如珠寶、雕刻、裝飾品等在大陸市場十分受青睞，有人把它作為藝術品收藏，有人因為稀有而想擁有更多，有人把它當做財富和地位的象徵。

不過沒有買賣才沒有殺害，在國際保育組織呼籲下，大陸宣布自今年1月1日起關閉所有合法象牙交易市場，等於是對大象拋出了「救命繩」。若香港能縮短之前承諾5年內禁貿的期限，日本能夠順應國際大趨勢停止國內貿易，那麼非洲象的噩夢就可望停止。

誠心呼籲民眾，若不能幫助牠們，至少不要成為殺害牠們的幫凶。大象才需要象牙，我們人類不需要。

(中國時報)