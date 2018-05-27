南投縣 南投市－正味小吃店 免錢湯成特色

正味小吃店現炒米粉，有多種口味供選擇。（廖志晃攝）

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中國時報
日本料理師傅出身的「正味小吃」老闆曾文貴，認為簡單就是美味。（廖志晃攝）

南投市「正味小吃店」老闆曾文貴崇尚簡單美味，但也兼顧客人需求，不但米粉現炒，還有海鮮、肉類等多種口味讓客人選擇，另免費供應「每日一湯」，更是一大特色，每天都門庭若市。

曾文貴17歲到日本料理店當學徒，學成後曾在台中、高雄等地日本料理餐廳當廚師，後來到宜蘭開海產店，生意相當興隆，但因家庭因素，最後回到南投開小吃店。

曾文貴說，傳統炒米粉使用爆香的「冬蝦」，是讓人難忘的古早味，但現代人崇尚清淡、養生口味，因此配合各種顧客需求，提供多種炒米粉，包括肉絲、羊肉、牛肉、鮮蚵、花枝、海鮮、蝦仁炒米粉等，滿足每個人的味蕾。

個性豪爽的他11年前開店發現，不少鄉親生活過得不太好，因此決定提供免費的「每日一湯」，並且每天更新湯品，包括酸辣湯、玉米濃湯、苦瓜湯等，料多實在，不少熟客上門還沒點菜，就先問今天什麼湯？成為這家店一大特色。

地址：南投縣南投市中山街124號

電話：（049）2221172

營業時間：上午9點半至下午1點半、下午4點半至晚間9點，不定期公休

售價：肉絲炒米粉60元、蝦仁炒米粉90元、其餘口味炒米粉80元

(中國時報)

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