新竹縣 寶山鄉－季節限定 綠竹筍增添口感

葉璋鴻10幾年前發想綠竹筍炒米粉這道料理，是店內長銷的熱門菜色。（邱立雅攝）

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中國時報
（邱立雅）

5月是綠竹筍產季，清甜脆嫩的竹筍無論涼拌、滷肉、爆炒都十分適合，但成為炒米粉食材之一，則十分罕見。不過，來趟新竹縣寶山鄉「龍珠小館」就能吃得到，店家每天清晨在自家田園摘採新鮮綠竹筍，處理過再拌入炒米粉，滋味鮮甜，不少竹科工程師都愛還一味。　主廚葉璋鴻因自家有3分土地栽種蔬菜瓜果，供應小館每日料理所需，10多年前靈機一動，將自家盛產的綠竹筍用來炒米粉，發現脆甜綠竹筍與軟Q的炒米粉搭配得天衣無縫，意外爆紅，也讓這味季節限定的「綠竹筍炒米粉」成為熱門料理，因綠竹筍產季直到9月，從5月到9月都能嘗到這款限定美食。　葉璋鴻將採下的鮮嫩綠竹筍汆燙，接著熱油鍋炒其他配料，加入米粉拌炒後，最後再放入切段的綠竹筍，如此互不搶味，還創造出米粉軟、竹筍脆的絕妙搭配口感，吃起來溼潤不油膩，放涼也一樣有口感。　不少饕客來店吃過綠竹筍炒米粉就愛上這一味，甚至還有人出國前特地來打包帶出國，不少竹科工程師也特地前來嘗鮮，甚至團購帶回公司分享。

地址：新竹縣寶山鄉雙溪村雙園路二段343號

電話：（03）5201631

營業時間：上午11點至下午2點、下午4點半至晚間7點半，不定期公休

售價：綠竹筍炒米粉60元、金瓜炒米粉60元

(中國時報)

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