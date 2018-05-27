台北文學獎 青貧世代議題夯

第20屆「台北文學獎」26日舉辦頒獎典禮。（吳堂靖攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北文學獎26日舉行頒獎典禮，文壇前輩新人齊聚一堂，共頒發22個獎項、總獎金253萬元。攤開參賽作品，青貧世代是本屆熱門話題，啃老族、蝸居、搬運工等通通入文，活動也邀請絲竹空爵士樂團、三十舞蹈劇場演繹得獎創作。

投稿數 創近年新高

台北文學獎今年邁入第20個年頭，要求作品聚焦台北經驗及城市變化。今年分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫等6類項目，吸引來自世界各地共1558件作品競逐，創近年投稿數新高，最終評選出22件作品，「青貧世代」的生活經驗，更是今年最常見的創作題材。

此次首獎名單不乏文壇新秀，散文類得主洪于珺作品〈老派少女購物路線〉描寫大稻埕、迪化街、永樂市場等老台北經典路線，首次投稿即獲選；小說類首獎則由李奕樵〈鴿之舞〉奪下，將醫學倫理議題推衍至人與動物之間；現代詩則由描寫城市中的生活及勞動的〈遷徙〉出線。

文學年金 鼓勵創作

文學年金獎助計畫由瞇《滌這個不正常的人》及李屏瑤《同志百工圖》入圍，關注啃老族、同志族群；年金類得主則由新銳作家廖宣惠的《飛羽集》奪得最終決審獎項。

評審代表廖玉蕙表示，今年不少作品以「台北居大不易」出發，尤其是青貧世代的居住問題，有人描寫在頂樓加蓋的套房談戀愛、跟室友搶洗衣機的窘境；作品〈我不是文青〉刻畫文青逛展覽、看書展因要收費處處碰壁的頹廢感，十分有趣。她也呼籲遺珠之憾可以持續創作。

文化局長鍾永豐表示，台北文學獎分為競賽及年金兩大類，其中文學年金提供創作者實質的鼓勵與支持，駱以軍、鍾文音、廖鴻基等多位作家皆受益，得獎作品可至官網查詢。

(中國時報)

離婚引殺機 狠夫弒妻分屍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。