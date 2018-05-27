台北文學獎 青貧世代議題夯

2018年05月27日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北文學獎26日舉行頒獎典禮，文壇前輩新人齊聚一堂，共頒發22個獎項、總獎金253萬元。攤開參賽作品，青貧世代是本屆熱門話題，啃老族、蝸居、搬運工等通通入文，活動也邀請絲竹空爵士樂團、三十舞蹈劇場演繹得獎創作。

投稿數 創近年新高

台北文學獎今年邁入第20個年頭，要求作品聚焦台北經驗及城市變化。今年分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫等6類項目，吸引來自世界各地共1558件作品競逐，創近年投稿數新高，最終評選出22件作品，「青貧世代」的生活經驗，更是今年最常見的創作題材。

此次首獎名單不乏文壇新秀，散文類得主洪于珺作品〈老派少女購物路線〉描寫大稻埕、迪化街、永樂市場等老台北經典路線，首次投稿即獲選；小說類首獎則由李奕樵〈鴿之舞〉奪下，將醫學倫理議題推衍至人與動物之間；現代詩則由描寫城市中的生活及勞動的〈遷徙〉出線。

文學年金 鼓勵創作

文學年金獎助計畫由瞇《滌這個不正常的人》及李屏瑤《同志百工圖》入圍，關注啃老族、同志族群；年金類得主則由新銳作家廖宣惠的《飛羽集》奪得最終決審獎項。

評審代表廖玉蕙表示，今年不少作品以「台北居大不易」出發，尤其是青貧世代的居住問題，有人描寫在頂樓加蓋的套房談戀愛、跟室友搶洗衣機的窘境；作品〈我不是文青〉刻畫文青逛展覽、看書展因要收費處處碰壁的頹廢感，十分有趣。她也呼籲遺珠之憾可以持續創作。

文化局長鍾永豐表示，台北文學獎分為競賽及年金兩大類，其中文學年金提供創作者實質的鼓勵與支持，駱以軍、鍾文音、廖鴻基等多位作家皆受益，得獎作品可至官網查詢。

(中國時報)