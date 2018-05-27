離婚引殺機 狠夫弒妻分屍

2018年05月27日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園發生駭人分屍命案！68歲簡姓老婦與67歲陳姓老翁結褵後多次分合，23日第三度協議離婚，同住的43歲女兒25日即不見母親蹤影且聯繫不上，26日晚間6時許回到老家，見父親爛醉如泥，將他送醫後，再回頭找尋母親身影，在2樓臥房發現2個黑色大塑膠袋，打開後驚見已身首異處的母親，嚇得連忙報警，警方將老翁帶回漏夜偵訊中。

簡婦女兒向警方供稱，父母結褵多年，但時常吵吵鬧鬧，曾兩度離婚，去年8月再次復合，但依舊爭執不斷，母親數月前已搬來與她同住，父親獨自住在桃園區龍安街3層樓透天厝老家，因與老家車程僅1、2分鐘，母親仍經常回去老家，本月23日與父親第三度協議離婚。

浴室行凶 分裝2袋

陳女向警方表示，母親25日出門後就不知去向，也聯繫不上，她曾返回老家，發現地上疑似有血跡沖刷的痕跡，但仍遍尋不著母親蹤影。

炭盆燒衣 凶嫌滅證

陳女昨日傍晚6時許再度回老家找人，看到父親喝得爛醉倒在家中，將他送醫後，再度返家仔細尋找母親，最後在2樓臥房內一處直立起的床墊後方，發現2個黑色大塑膠袋，用手一摸就覺得不妙，心想「一定是媽媽遇害了」，連忙提著塑膠袋到派出所報案，一打開就驚見身首異處的母親，1袋是頭、1袋是身軀，嚇得魂飛魄散。

警方立即趕赴現場調查蒐證，鑑識人員在1樓浴室發現有血跡反應，不排除是行凶第一現場，3樓曬衣間則有炭盆，盆中有燒過的木炭和衣物，還發現另1袋及2個箱子裝有老婦屍塊，冰箱內更有已支解挖出的內臟，廚房還有3把沾有血跡的料理刀，懷疑種種滅證跡象是陳姓老翁所為，趕至醫院將老翁帶回派出所。

據了解，老翁和老婦雖在23日協議離婚，但尚未到戶政事務所辦理離婚登記，老翁被帶回後，因爛醉無法言語，但警方發現他指甲剪得很乾淨，研判他心思縝密，將待他清醒後釐清是否因為離婚糾紛引發殺機。

(中國時報)