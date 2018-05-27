龍王祭點睛 鹿港龍舟逛大街

鹿港慶端陽活動龍王祭揭開序幕，競賽龍舟在彰化縣長魏明谷（小圖）點睛後，由「陸上行舟」踩街隊伍推著遶行市區。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／綜合報導

2018鹿港慶端陽26日由龍王祭揭幕，彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥和龍舟委員會主委凃淑媚恭迎龍山寺「龍王尊神」、鹿港天后宮「水仙尊王」，為龍舟開光點睛後下水，晚間舉行點燈祈福儀式，同步點亮老街、公會堂、體育場及龍舟賽福鹿溪會場等處燈飾，夜間璀璨風情，十分迷人。

龍王祭是全台特有民俗儀式，每年龍舟賽前都會恭迎「龍王尊神」、「水仙尊王」護持，6艘傳統龍舟及8艘競技龍舟隨著傳統藝陣踩街遶境，「陸上行舟」隊伍浩浩蕩蕩從市區前進福鹿溪比賽會場。

魏明谷、彰化縣議長謝典霖、立委王惠美、福興鄉長粘禮淞等為龍舟開光點睛後，龍舟依序吊掛下水，供選手們展開賽前練習；不少民眾在觀禮後爭相搶著要拿龍王尊神與龍舟龍頭上的「花餅」，讓家中孩童吃平安。

傳統藝陣 踩街遶境

魏明谷表示，龍王祭由龍山寺主辦已有40年，今年將由文化局主導，將活動列入彰化縣無形文化資產；農曆5月因氣候多變易致疫病，向來被視為毒月，期許藉迎「龍王」祈求保佑國泰民安、賽事順利。

台中龍舟 豐原登場

魏明谷說，除了互動式的水舞秀和光雕秀，今年還將首度恢復停辦近30年的隔岸拔河賽，總計125支隊伍、逾3000名國內外選手同場競技，賽事自6月16日至18日下午起登場，歡迎全國民眾於端午佳節連假，來感受鹿港魅力、體驗不同的端午風情。

台中市首次龍舟錦標賽將在豐原登場，26日起開放參賽選手練習，首日共36隊下水划槳200公尺，1天下來有零星翻船事件。這次龍舟賽事共祭出18萬元總獎金，吸引86隊選手競速。

(中國時報)

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