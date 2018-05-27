南迴地景藝術 盼客多停留

2018年05月27日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府策畫「南方以南－南迴藝術計畫」26日開幕，這是台灣幅員最廣的大地藝術，從台東最南端的南田村，到太麻里鄉等地，都有各式地景藝術作品。縣長黃健庭期盼透過作品讓遊客們駐足停留，認識南迴4鄉的故事。

目前南迴公路拓寬工程仍持續進行，預計後年初將全面完工。黃健庭強調，南迴公路路況改善後，台東到高雄車程減少半小時，勢必有更多遊客到台東遊玩，南迴4鄉是台東重要的門面，想辦法留住遊客是當務之急。

部落創作 在地連結

由於南迴4鄉是台東縣人口流失最嚴重的地方，腹地面積小、部落串聯不易，讓南迴發展一直受限，也讓遊客開車都呼嘯而過，沒有停留消費，經濟遲遲無法改善。

南方以南邀請海內外共20組藝術家，在各地部落進行創作，藝術家的創作需與在地連結，在地方民眾的參與創作、發想創意，一件件的作品逐漸成形，作品與在地文化、地景結合，充滿在地故事。

竹編搖擺 形如風海

黃健庭強調，最大的心願就是希望更多的人潮可以在南迴停留，這些藝術創作可以幫助南迴文化藝術扎根，也能讓遊客看見南迴的美，透過作品讓更多遊客可以認識南迴，進而在當地停留。

台灣地景藝術家游文富就以擅長的竹編，在南田村大草原上打造超過10公尺的大型立體裝置「南方向量」，利用竹子編出風、海的形態，以自然如風、如海的造型，回應南迴山海景色的綿延。

南方以南藝術作品主要沿著南迴公路陳列，遍及達仁、金峰、大武及太麻里4鄉，展期到9月1日為止。

(中國時報)